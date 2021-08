Le milieu de terrain des bonnes affaires est “ouvert” à bouger, veut ce que West Ham peut offrir

in

La star de Cologne Ellyes Skhiri admet qu’il est “ouvert” à un départ du club cet été, avec West Ham pensait être l’une de ses destinations préférées.

Le joueur de 26 ans fait partie de la formation de Bundesliga depuis deux ans après avoir signé un contrat de quatre ans à l’été 2019. Et il a certainement accompli sa juste part de travail avec les Billy Goats. L’international tunisien a effectué 31 titularisations en championnat lors de sa première saison et 32 ​​la saison dernière.

Il a marqué un but en 2019-2020 mais l’a porté à cinq la saison dernière. Les Hammers sont liés depuis un certain temps.

En juin, il a été rapporté que l’Africain était sur le radar du groupe East End. Mais de nombreux autres clubs étaient également liés puisque son agent, Fali Ramadani, l’avait proposé à “l’ensemble de l’Europe”.

On pensait que le club italien de Napoli était en tête de la file d’attente pour sa signature. Mais cette piste semble être devenue froide.

Avec un prix de seulement 15 millions d’euros, il est inévitable que d’autres prétendants se montrent cet été. Skhiri a déjà ouvert son compte pour Cologne en 2021-22, marquant lors d’un match de Coupe d’Allemagne.

Il semble content de rester au RheinEnergieStadion mais a laissé entendre qu’il accueillerait favorablement une candidature d’un autre club.

“Je pense que la situation est claire pour le club et moi”, a-t-il déclaré à BILD (via Sport Witness). « Je suis là et je fais de mon mieux, mais s’il y a une bonne opportunité de franchir le pas, je suis ouvert.

« Jouer dans une compétition européenne serait, bien sûr, une nouvelle étape pour moi. »

Lien Skhiri mais pas de mouvement de West Ham

West Ham a été lié à de nombreux joueurs cet été mais n’a, à ce jour, acheté que le défenseur Craig Dawson de Watford. David Moyes est connu pour veux un nouvel attaquant mais a gardé sa poudre sèche.

Il semble que les fans d’Irons soient de plus en plus frustrés par le manque de nouveaux visages. Skhiri n’est pas un attaquant mais un puissant milieu de terrain qui soutient les attaquants.

L’équipe du London Stadium pourrait offrir l’expérience européenne dont il rêve. Mais il est heureux de continuer à exercer son métier et de voir où cela le mène.

“Tant que je suis ici, je veux aider l’équipe, et je suis content d’avoir déjà réussi à le faire avec mon objectif en coupe”, a-t-il ajouté.

« S’il finit par ne rien en sortir, alors je serai heureux de rester. Je n’ai moi-même lu que ça. Je ne parle pas tous les jours au téléphone avec mon conseiller.

