Le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca a un modèle familier pour son jeu

Ce n’est pas souvent que quelqu’un suive les traces de son modèle.

Pour le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca, cependant, l’Espagnol a l’opportunité de faire exactement cela. Roca a grandi en idolâtrant l’ancienne star du Bayern Munich, de Liverpool et du Real Madrid Xabi Alonso – et peut maintenant s’entraîner et jouer sur les mêmes terrains qu’Alonso autrefois.

“De son séjour à Liverpool à ses années en Bavière, il a toujours été une inspiration pour moi”, a déclaré Roca dans une récente interview avec Bild. « Il était tellement complet, exactement comme j’aime les milieux de terrain ! Il jouait fantastiquement avec le ballon, mais était toujours parfaitement positionné sans lui et pouvait aussi être agressif si nécessaire. Je l’admire beaucoup.

L’admiration de Roca pour Alonso est juste. Milieu de terrain défensif, Roca travaille à peaufiner certaines des parties de son jeu dans lesquelles Alonso excellait à son apogée – passes, conscience spatiale et vitesse de jeu.