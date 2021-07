Le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca aime la discipline, les normes et les gens de l’Allemagne

in

Le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca n’a peut-être pas passé beaucoup de temps sur le terrain lors des matchs de la saison dernière sous Hansi Flick, mais le joueur de 24 ans a beaucoup aimé son transfert de l’Espagne à l’Allemagne.

L’une des choses les plus importantes qui a frappé Roca a été l’accent mis sur la rapidité et l’efficacité – pas seulement sur le terrain – mais en dehors.

“J’aime l’ordre et l’organisation, j’aime être sur place à l’heure convenue”, a récemment déclaré Roca à Bild. « Mes parents me l’ont appris, mais l’Espanyol aussi. Cela aide beaucoup dans le football de haut niveau.

Bien qu’il y ait certainement des aspects de la vie en Allemagne que Roca aime, il a reconnu qu’il y avait d’autres choses auxquelles il a fallu un certain temps pour s’habituer. L’un des plus gros ajustements pour Roca était de ne pas avoir de famille facilement disponible.

«Ce n’était pas facile au début car nous ne pouvions pas faire autant de contacts à cause de la pandémie. La famille a également pu venir beaucoup moins souvent qu’espéré », a déclaré Roca. «Mais nous (Roca et sa petite amie) nous sentons très à l’aise, nous aimons beaucoup être entourés de gens. C’est très agréable de voir à quel point les gens sont heureux, ouverts et drôles ici.