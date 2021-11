Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham verse de l’eau froide sur la rumeur de transfert de Liverpool dans un tweet supprimé

Jude Bellingham a « ri » des suggestions selon lesquelles il pourrait être en route pour Liverpool dans un message supprimé sur Twitter.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, encore âgé de seulement 18 ans, a poursuivi sa percée électrique cette saison, marquant deux buts et deux passes décisives en neuf matches de Bundesliga, depuis le milieu de terrain.

Bellingham a apparemment ri des suggestions de déménagement à Liverpool

Cela fait suite à une impressionnante campagne Euro 2020 où il a ébloui lors de ses apparitions en remplacement de l’Angleterre lorsqu’il a été appelé par Gareth Southgate.

Son dernier but cette saison est survenu lors d’une victoire 3-1 contre Arminia Bielefeld et c’était sensationnel – l’adolescent a passé trois défenseurs avant d’écraser délicatement le gardien de but.

talkSPORT comprend que Liverpool est intéressé par un transfert estival pour le meneur de jeu, mais il a apparemment versé de l’eau froide sur les liens de transfert d’Anfield en publiant un GIF de lui en train de rire, avant de supprimer son tweet.

Un membre de premier plan de la hiérarchie de Dortmund a même confirmé l’intérêt de Liverpool pour Bellingham le mois dernier.

Bellingham a posté un GIF de lui-même en train de rire en réponse aux rumeurs de transfert le concernant

Le directeur sportif Sebastian Kehl a déclaré à Sport1 : « Il y a beaucoup d’intérêt autour de Jude Bellingham, pas seulement de Liverpool.

« Mais il n’y a pas de résultat net et pas de clause de sortie. »

L’expert du football européen de talkSPORT, Kevin Hatchard, estime qu’une décision pour Bellingham est logique si l’on considère les accords des Reds pour Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Alisson dans le passé.

« Je pense que Liverpool a montré qu’ils allaient dépenser beaucoup d’argent en transferts pour ce qu’ils considèrent comme des signatures transformationnelles », a déclaré le correspondant de la Bundesliga à talkSPORT le mois dernier.

Bellingham est l’un des jeunes talents les plus en vue du football mondial

«Ils ont fait venir Alisson et cela a été une transformation car c’est un gardien de but de premier ordre.

«Il suffit de regarder comment ils sont allés à l’Atletico Madrid en Ligue des champions il y a quelques saisons, alors qu’il n’était pas là pour montrer à quel point c’est important. Cela a fait une énorme différence.

«Nous connaissons Van Dijk et quelle signature transformationnelle cela a été.

« Je pense qu’en ce qui concerne le club de football à l’avenir, il [Bellingham] serait dans une fourchette similaire.

«Van Dijk était un peu plus éprouvé et Alisson l’était aussi, mais en termes de potentiel et de ce qu’il [Bellingham] apporterait au club, je pense qu’une dépense massive serait bien.