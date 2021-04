Le milieu de terrain du PSG dit qu’il a maintenant la mentalité de rivaliser avec le Bayern Munich

Dans une interview avec PSG TV (via PSG Talk), le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, a déclaré que les Parisiens sont mieux équipés pour faire face au Bayern Munich après avoir amélioré leur mentalité depuis la finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Le milieu de terrain fougueux a révélé son point de vue sur ce qui manquait au PSG la dernière fois qu’il a affronté le Bayern. «Je pense que nous devions nous améliorer mentalement après la saison dernière, et nous l’avons fait», a déclaré Paredes.

Malgré le début de saison terne du PSG, le joueur de 26 ans a clairement indiqué qu’il était plus que prêt à relever le défi. «Avec le travail physique que nous faisons et la récupération après un début de saison difficile, nous sommes maintenant meilleurs que la saison dernière. Nous avons des joueurs de qualité et nous avons l’ambition d’aller loin », a-t-il déclaré.

Paredes est actuellement suspendu en raison de l’accumulation de cartes et manquera la première étape de l’Allianz Arena. « C’est difficile pour moi d’accepter que je ne serai pas sur le terrain pour aider mes coéquipiers », a déclaré Paredes. «Je savais que j’étais sous la menace d’une suspension lorsque nous avons joué à Barcelone. J’ai un carton jaune.

L’Argentin manquera à ses coéquipiers car il est capable de se faire du mal aux milieux de terrain adverses – sur et en dehors du ballon. Cela dit, Paredes croit fermement que son équipe est pleinement capable de passer à travers. «Mais j’ai confiance en mes coéquipiers pour aller chercher un résultat là-bas et j’espère être disponible pour le match retour. L’équipe est prête à 100%. Nous abordons cette dernière partie de la saison avec énormément de détermination et ce match nous motive beaucoup.

Comme l’a dit l’Argentin, la motivation sera élevée dans les deux équipes pour ruiner le parti de l’autre et sceller une place en demi-finale.