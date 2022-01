Le milieu de terrain du PSV Davy Propper prend sa retraite après avoir  » perdu l’amour du jeu « 

Le milieu de terrain du PSV Davy Propper a pris sa retraite du football à l’âge de 30 ans en raison de la « perte de son amour » pour le sport.

L’ancien joueur de Brighton est retourné aux Pays-Bas l’été dernier dans le cadre d’un contrat de deux ans pour tenter de raviver sa relation avec le sport, mais n’y est pas parvenu.

Il a fait 19 apparitions pour les Pays-Bas, a représenté le club du Sussex 121 fois en quatre ans et a joué huit fois lors de son deuxième passage avec son dernier club.

Davy Propper explique

Dans un communiqué publié sur le site du PSV, l’ancien international néerlandais a reconnu son « soulagement » de prendre sa retraite, ce qu’il a décidé avant Noël.

« Pendant la période où j’étais à l’étranger, j’ai remarqué que je perdais peu à peu le plaisir du football », a-t-il déclaré.

« J’ai trouvé extrêmement difficile de rassembler la discipline nécessaire pour performer de manière optimale et de laisser ma vie complètement déterminée par le calendrier chargé du football. La période du coronavirus et le manque de visites de la famille et des amis ne m’ont alors pas fait de bien non plus. »

«Je suis très reconnaissant au club qu’ils m’ont amené cet été. J’espérais qu’avec mon retour aux Pays-Bas, le plaisir du football reviendrait. Malheureusement, cela n’a pas été si facile, en partie parce que je ne me sens pas à l’aise dans la culture du football. Pourtant, je m’y suis adapté pendant longtemps et je l’ai parfois fermé. Je ne veux plus de ça et c’est pourquoi j’en ai fini avec ça maintenant.

John de Jong, directeur du football du PSV, a ajouté qu’il appréciait l’honnêteté de Davy Propper envers le club et lui-même. « C’est pourquoi, dit-il », le PSV lui est reconnaissant pour ce qu’il a fait pour le club pendant toutes ces années et le championnat que nous avons remporté avec lui.

Propper consacrera désormais plus de temps à sa famille et à ses amis, tout en prenant le temps de réfléchir à son avenir. « Je vais découvrir exactement ce que je veux, où se trouvent mes passions et mes intérêts et ce que je veux ramasser », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, j’ai aussi eu beaucoup de beaux moments que je chéris. Le football me manquera-t-il ? Nous verrons tous. Pour l’instant, je tiens à remercier ma famille, mes proches et mes amis pour tout le soutien que j’ai reçu de leur part. Maintenant, j’ai le temps d’investir en eux.

Responsabilité des autorités du football

La retraite de 30 ans est un acte d’accusation de la colère croissante des joueurs envers les autorités du football pour leur manque de souci du bien-être des joueurs.

Les frustrations parmi les footballeurs augmentent depuis des mois à un moment où les instances dirigeantes, en particulier la FIFA et l’UEFA, se disputent ce qu’elles pensent être dans le meilleur intérêt des joueurs, plutôt que de se coordonner avec les joueurs eux-mêmes.

Les plans de la Coupe du Monde de la FIFA incluent un tournoi biennal et un nombre minimum de jours de vacances. Plus récemment, Kylian Mbappe et Robert Lewandowski se sont prononcés contre les propositions.

« Sur une saison, il faudrait jouer 60 matchs par an », a déclaré l’attaquant du Paris Saint Germain. « L’Euro, la Coupe du monde, la Ligue des Nations… On aime jouer mais c’est trop. Si les gens veulent voir de la qualité, je pense que nous devons faire une pause.

Lewandowski a ajouté : « Nous avons beaucoup de matchs dans l’année, des semaines très chargées. Si vous voulez donner quelque chose de différent aux fans, vous avez besoin d’une pause. Il faut regarder vers l’avenir, si on veut jouer une Coupe du monde tous les deux ans, le niveau va baisser. Il est impossible pour le corps et l’esprit de performer au même niveau.

En octobre, le Real Madrid et le gardien belge Thibaut Courtois ont lancé une allégation similaire à l’encontre de l’UEFA à la suite d’un match de barrage contre l’Italie pour la troisième place.

La FIFPro a également fortement critiqué les instances dirigeantes dans leur rapport sur la charge de travail des joueurs de 2020, qui indiquait que les joueurs participaient à un nombre dangereux de matches par an.

