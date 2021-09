Le milieu de terrain du shérif fait justice lui-même en voulant déménager à Man Utd

Après leur victoire historique en Ligue des champions au Real Madrid, une star du shérif Tiraspol a admis que c’était son “rêve” de jouer pour Manchester United.

Le milieu de terrain défensif Edmund Addo a envoyé un appel “viens me chercher” au diables Rouges après une soirée mémorable à ses côtés au Bernabeu. Les buts de Jasurbek Yakhshiboev et de l’étourdissant de Sébastien Thill ont annulé un penalty de Karim Benzema pour donner les trois points aux vainqueurs du titre moldave.

Cette victoire époustouflante a sans doute été le plus grand choc de l’histoire de la Ligue des champions, d’autant plus que Carlo Ancelotti a nommé un Real XI à part entière.

Addo avait précédemment aidé Tiraspol à battre le Shakhtar Donetsk 2-0 lors de son match d’ouverture, laissant les ménés à trois points d’avance en tête du groupe D.

Et le milieu de terrain a déclaré à la radio ghanéenne Joy FM, citée par The Sun : « Idéalement, mon rêve est de jouer pour Manchester United.

« Quel joueur ne veut pas être dans l’un des clubs de football les plus forts d’Europe ? Je ne fais pas exception.

Addo a passé trois saisons avec le club de haut niveau slovaque Senica avant de rejoindre Tiraspol en juillet de cette année.

La forme récente du milieu de terrain défensif l’a vu au bord d’une convocation au Ghana. Cependant, il se concentre uniquement sur ses efforts pour Sheriff et leur tentative d’atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions.

Addo a ajouté : « Depuis mon enfance, je suis en faveur des Diables rouges. Mais aujourd’hui, il faut travailler dur.

«Je m’efforce d’avoir une chance de faire mes preuves en Ligue des champions. Maintenant, c’est la chose la plus importante.

Ole a encore un problème à résoudre

Pendant ce temps, Ole Gunnar Solskjaer doit surmonter un défaut majeur dans son arsenal de Manchester United avant que le détail ne jette une ombre majeure sur leurs efforts pour mettre fin à leur attente de trophée.

United a mis fin à une série de trois défaites lors de ses quatre derniers matchs pour vaincre Villarreal 2-1 grâce à Le vainqueur à la 95e minute de Cristiano Ronaldo à Stretford End. Cette victoire est intervenue à un moment crucial, étant donné qu’ils suivaient l’équipe espagnole, ayant déjà perdu contre les Young Boys lors de leur premier match.

Ce but gagnant a été fourni par Jesse Lingard. Et après le match, Solskjaer a admis que l’homme anglais poussait dur pour un rôle plus important après avoir quitté le banc.

Cependant, si Lingard devait commencer, cela pourrait signifier que l’une des nombreuses options offensives de United serait manquante. En effet, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Marcus Rashford et Marcus Rashford sont d’autres options pour United.

Lequel rater reste une énigme. Quoi qu’il en soit, l’expert Owen Hargreaves affirme que Solskjaer doit rapidement déterminer son XI préféré. Et ne pas le faire pourrait avoir de graves conséquences sur leur quête pour soulever un premier trophée depuis mai 2017.

Les nouveaux garçons de Man Utd doivent commencer

En outre, Hargreaves pense également qu’il doit y avoir une place pour les signatures estivales Ronaldo, Sancho et Raphael Varane.

“Je ne pense pas qu’Ole le fasse [know his best XI] cela prendra du temps », a-t-il déclaré à BT Sport. « Si vous regardez Man City, Liverpool, Chelsea, toutes les équipes se poussent plus loin dans leur évolution.

“Je pense que United a ajouté des joueurs à son équipe à Jadon, Varane et Cristiano, donc ça va prendre du temps pour intégrer ces joueurs avec [Paul] Pogba, Bruno Fernandes.

“L’attaque – le potentiel est hors des charts. Ole a parlé de trouver le bon équilibre. Et c’est pourquoi Pogba a été à droite, ce soir. Il joue au centre, donc le potentiel est là pour cette équipe, mais ce sera un travail en cours cette saison.

