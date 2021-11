Le milieu de terrain Dynamo Tanguy Ndombele doit « jouer dans l’équipe »

Avec Oliver Skipp indisponible pour le choc de Leeds United, la dynamo du milieu de terrain de Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele, pourrait commencer. Mais le patron des Spurs, Antonio Conte, a averti Ndombele qu’il doit devenir plus un joueur d’équipe s’il veut conserver une place dans le onze de départ.

Depuis son arrivée au club en 2019, Ndombele est toujours sur le point de devenir un joueur régulier de la première équipe du club. Il a clairement des capacités et il montre des éclairs de brillance. Mais ce ne sont que des flashs. Maintenant, Conte a exigé plus du Français, voulant qu’il joue davantage comme un joueur d’équipe.

Conte a déclaré: «C’est sûr, Tanguy a la qualité.

« En même temps, il doit comprendre qu’il y a une équipe et il doit jouer dans l’équipe. Je pense que cela signifie qu’il est important de maintenir l’ordre et de faire ce que le poste vous demande de faire.

« C’est sûr qu’avec Tanguy nous travaillons. Nous travaillons très dur. Il doit travailler beaucoup plus que les autres, car il a du talent, mais il doit mettre ce talent dans l’équipe pour le meilleur de l’équipe, pas pour le seul joueur.

Cela survient un peu comme un affrontement avec Ndombele qui aime un rôle «libre» au milieu de terrain. Il a déclaré dans une interview officielle avec le club :

« Bien sûr, je me sens toujours bien quand je joue en toute liberté sur le terrain »,

« En fin de compte, je suis un joueur qui peut s’adapter à différents postes. J’ai joué le numéro six, plus près de la défense, ou si je joue le rôle du numéro huit ou du numéro 10, je suis toujours capable de m’adapter à ces différentes positions.

« Bien sûr que j’aime avoir cette liberté et c’est vrai qu’en ce moment, j’ai plus de liberté pour avancer, ce qui est toujours bon pour moi. »

Ndombele doit tirer le poids avec le reste de l’équipe des Spurs

Ndombele devra peut-être sacrifier certaines de ses courses vers l’avant pour le bien de l’équipe. Il est tout aussi important pour tout milieu de terrain de Premier League de mettre en place un quart de travail pour harceler ses adversaires, de protéger la défense et de faire avancer l’équipe.

Les critiques, dont l’ancien patron Jose Mourinho, ont reproché à Ndombele d’être un peu trop lent et incapable de suivre le rythme de la Premier League pendant 90 minutes. Des rapports récents d’Alasdair Gold suggèrent que Ndombele commence enfin à s’adapter au tempo. Il serait dans la meilleure condition physique depuis son arrivée au club.

Si Ndombele peut continuer à améliorer sa condition physique et à couvrir une plus grande partie du terrain, il devrait bientôt commencer à en récolter les fruits. Ses compétences phénoménales avec le ballon et sa capacité à porter le ballon vers l’avant signifient que s’il peut commencer à récupérer plus de ballon dans sa moitié de terrain, il pourrait vraiment aider les Spurs à contrer à un rythme effrayant.

