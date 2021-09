Le milieu de terrain « dysfonctionnel » de Manchester United pourrait s’avérer coûteux – Man United News And Transfer News

in

Manchester United a été l’un des plus grands acteurs de la fenêtre de transfert, attirant des noms aussi prestigieux que Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo.

Cependant, malgré les gros titres avec ces coups audacieux, il reste un courant d’inquiétude parmi les fans concernant la position négligée du milieu de terrain.

Bien que ce soit un sentiment qui puisse susciter des reniflements de dérision de la part de rivaux envieux, c’est une préoccupation qui a également été exprimée par l’expert United résident de ., Carl Anka.

Ces lacunes persistantes au milieu de terrain sont vues à travers le prisme de la défaite décevante de la finale de la Ligue Europa contre Villareal en mai.

Cette nuit-là, les faiblesses familières de United ont été mises à nu par la figure rusée et expérimentée de l’entraîneur de «Yellow Submarine» Unai Emery.

Anka pense que les Red Devils se sont retrouvés du côté des perdants en raison d’un manque de domination aérienne à l’arrière central, d’un côté droit sous-alimenté et d’un milieu défensif dysfonctionnel.

Les deux premiers problèmes ont été résolus avec les signatures de Varane et Sancho, mais qu’en est-il « d’un pivot de Scott McTominay et Paul Pogba (qui était) incapable de protéger les quatre arrières ou de mettre la table pour les attaquants… » ?

Il est difficile de ne pas être d’accord avec l’affirmation selon laquelle “les milieux défensifs de United manquent de mobilité (Nemanja Matic), de cohérence (Fred) ou de capacités défensives brutes (Scott McTominay) pour travailler… à côté de Pogba.”

Bien que le couple “McFred” soit félicité pour son efficacité occasionnelle, “la récente blessure de McTominay met en évidence le manque d’options de jeu appropriées pour United pour ce rôle…

“Le manque de renfort au milieu de terrain central signifie également que le temps de jeu de Donny van de Beek le limitera probablement à couvrir Fernandes en position n ° 10, plutôt que dans les sorties en tant que n ° 8 box-to-box.”

Il serait grossier de prétendre que United a eu autre chose qu’une très bonne fenêtre et, peut-être, la demande d’un milieu de terrain ignore les avancées plus larges qui ont été faites pour rassembler la meilleure équipe vue à Old Trafford depuis l’apogée de Sir Alex Ferguson.

Peut-être qu’une fenêtre parfaite était économiquement irréaliste et que l’anxiété persistante face à un échec à améliorer le cœur de l’équipe s’avérera infondée.

Cependant, comme le conclut Anka, il est impossible pour les fans des Reds d’ébranler le soupçon selon lequel, “… jusqu’à ce que (le club) renforce le milieu de terrain central, il est toujours difficile d’appeler cette équipe un vainqueur du titre.”

Ironiquement, le véritable rythme de progression des Diables rouges pourrait devenir clair à la fin du mois de septembre, alors que United se retrouve à nouveau jumelé avec le nouvel ennemi Villareal en Ligue des champions.