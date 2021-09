Le milieu de terrain n’a jamais donné la chance à Man Utd d’accepter les termes de l’équipe italienne

in

Un milieu de terrain récemment libéré par Man Utd a accepté les conditions de son prochain déménagement qui le verra atterrir en Italie, selon une source de confiance.

Homme Utd a supervisé ce qui deviendra probablement l’une de leurs plus grandes fenêtres de transfert de mémoire récente. Jadon Sancho et Raphael Varane sont arrivés après de longues poursuites, mais le meilleur était encore à venir.

L’icône portugaise Cristiano Ronaldo a été recrutée par la Juventus dans un mouvement qui a mis le moral au plus haut à Old Trafford.

Ce fut un été superbe pour les Diables Rouges, même si beaucoup ont peut-être oublié qu’il a commencé avec la sortie de huit étoiles.

Man Utd a annoncé la sortie officielle du corps des joueurs via son site Web le 4 juin. Le gardien de but vétéran Sergio Romero était le titre principal de la liste, bien qu’un autre ancien joueur de Man Utd fasse désormais la une des journaux.

Le milieu de terrain français Aliou Traoré, 20 ans, faisait partie de la liste des stars chargées de trouver un nouveau club. Le milieu de terrain central était avec Man Utd depuis 2017 et avait passé ce qui s’est avéré être sa dernière saison sur les livres du club en prêt avec Caen la saison dernière.

Pendant son séjour à Manchester, Traoré n’a jamais fait une apparition senior pour l’équipe première du club.

Maintenant, un journaliste fiable Fabrizio Romano a révélé que Traoré avait trouvé une nouvelle maison à Parme.

L’Italien a tweeté Traoré rejoindra l’équipe de Serie B en tant qu’agent libre. Un accord aurait été trouvé et un contrat signé.

À la manière d’une marque de commerce, Romano a conclu qu’il s’agissait d’une « affaire conclue ».

Cinq anciens joueurs de Manchester United toujours disponibles en tant qu’agents libres

Le «coup de maître» de Man Utd sert de référence à Liverpool

Pendant ce temps, on a demandé à Liverpool de suivre l’exemple de Man Utd sur le marché des transferts après que l’ancien leader John Aldridge ait décrit leur entreprise comme un “coup de maître”.

L’ancien attaquant des Reds a mis en garde contre la stagnation à Anfield si les propriétaires FSG continuaient à garder leur poudre de transfert au sec.

« Comme Cristiano Ronaldo de retour à Manchester United, c’était un coup de maître, a écrit Aldridge dans le Liverpool Echo.

«Ils ont vendu Daniel James à Leeds United, ils font venir Ronaldo et cela ne leur coûtera rien, avec les ventes de maillots et tout le reste. Ça a boosté le club, régénéré l’ambiance et c’est un coup de maître.

«Les Glazers étaient plus dans un coin que ce que FSG est à Liverpool. Ils s’en sont sortis pour le moment. Ils ont recouvert les fissures avec ce qu’ils ont fait.

« C’est ce que la FSG doit faire quelque part sur toute la ligne. Soit dans la prochaine fenêtre de transfert ou celle d’après, pour déclencher quelque chose de vraiment intéressant pour les fans.

