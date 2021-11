Le milieu de terrain pourrait être absent jusqu’à l’année prochaine

Comme l’a révélé Laurie Whitwell de ., Paul Pogba pourrait être absent jusqu’à l’année prochaine en raison d’une blessure à la cuisse. Après avoir rejoint l’équipe nationale, Pogba s’est rapidement vu remettre un pronostic de huit à dix semaines par l’équipe médicale de France. Maintenant sur le chemin du retour à Manchester United, les membres du club espèrent rendre un verdict beaucoup moins accablant sur la blessure.

La nouvelle arrive au milieu de ce qui est une tempête croissante sur Old Trafford, l’avenir d’Ole Gunner Solskjaer étant continuellement mis en doute. La nouvelle de la blessure de Pogba n’arrange certainement pas les choses pour le manager.

Paul Pogba Blessures Nouvelles

Plus de mauvaises nouvelles pour Solskjaer

Ce serait un euphémisme de brandir Solskjaer comme chanceux d’avoir encore un emploi. Le Norvégien était l’un des managers les plus soutenus de l’été ; il voulait Jadon Sancho, il a eu Jadon Sancho ; il veut Raphael Varane, il a Raphael Varane, et Cristiano Ronaldo était un simple cadeau de bonne volonté. Pourtant, 11 matchs se sont joués et United occupe la sixième place, à cinq points des quatre premiers et à neuf points du sommet de la Premier League.

La pause internationale était censée être une occasion de se rafraîchir et de recommencer. Quelques jours seulement, cependant, et la blessure de Pogba porte un autre coup à Solskjaer. La dernière chose dont un manager en difficulté a besoin est une blessure à un joueur vedette. Et malgré les critiques, Pogba est un joueur vedette, dont l’absence se fera sentir parmi ceux sous les couleurs de United.

À son meilleur, l’impact de Pogba peut transformer cette équipe de United. On l’a vu en début de saison, lorsque le Français a enregistré sept passes décisives en l’espace de matchs du côté gauche. Bien sûr, nous avons également vu le côté laid du milieu de terrain – ainsi que tout le monde à United cette saison – mais sa capacité est claire pour tous.

