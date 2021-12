Le milieu de terrain reste le plus gros problème pour Arsenal

Lorsque votre adversaire vous offre une passe décisive, comme ce fut le cas lorsque Fred a foulé la cheville de David De Gea et qu’Emile Smith Rowe a marqué alors que le gardien espagnol se tortillait encore sur sa ligne de but, et que vous perdez toujours le match, vous savez que vous avez un problème pour gagner de gros matchs à l’extérieur. Et il en était de même pour Arsenal contre Manchester United, lorsqu’ils ont poursuivi leur course à l’extérieur généralement misérable contre les autres membres du supposé « Big Six » de la Premier League (bien que Manchester City, Chelsea et Liverpool constituent sûrement maintenant un nouveau « Big Three ») en perdant 3-2 malgré une avance rapide, bien que dans des circonstances bizarres.

Pour Mikel Arteta et son équipe, et en fait pour tous les fans d’Arsenal, le sentiment dominant après le match a dû être une pure frustration. Si jamais une équipe de Manchester United jouant à domicile était là pour être prise, c’était sûrement celle-ci, surtout après qu’Arsenal ait marqué le premier but. Si les Gunners avaient conservé cette avance, ils se seraient hissés dans le top quatre de la Premier League avant une série de matchs relativement bénigne avant Noël et auraient démontré qu’ils étaient de véritables prétendants à la quatrième place de la Ligue des champions. Au lieu de cela, leurs propres lacunes en matière de tactique et de personnel, combinées au génie durable de Cristiano Ronaldo, ont signifié qu’ils ont quitté Manchester sans rien et ont apparemment confirmé tous les doutes persistants à leur sujet.

Le milieu de terrain est toujours le plus gros problème pour Arsenal

La seule véritable cause de grief d’Arsenal

Arsenal avait une véritable cause de grief à Old Trafford. Martin Ødegaard, ayant marqué un brillant égaliseur pour porter le match à 2-2, a sans aucun doute fait tomber Fred dans la surface pour donner à Manchester United son penalty gagnant. Et pourtant, si cette pénalité a été infligée à juste titre par le VAR après que l’arbitre Martin Atkinson ne l’ait pas accordé initialement, pourquoi diable VAR n’a-t-il pas accordé à Arsenal une pénalité presque aussi flagrante à la fin de la première mi-temps, lorsque Harry Maguire a clairement baissé Takehiro Tomiyasu dans la surface de Manchester United alors qu’ils contestaient un coup franc d’Arsenal ? Soit les deux pénalités auraient dû être attribuées, soit aucune. Le fait qu’un seul ait été donné ne fait que renforcer la conviction que la prochaine évolution de l’utilisation de la VAR sera de permettre aux managers au moins un challenge VAR par moitié, conformément à l’utilisation des rediffusions vidéo dans presque tous les autres sports professionnels, de l’américain du football au tennis.

Mais tous leurs autres problèmes étaient de leur propre initiative

Néanmoins, se concentrer sur cette erreur flagrante du VAR reviendrait à ignorer tous les autres problèmes qu’Arsenal s’est créés. Comme Thierry Henry, dans son analyse pour Amazon Prime, correctement identifié à la mi-temps, les Gunners ont commencé brillamment, jusqu’au point où ils ont pris l’avantage, mais sont ensuite tombés en arrière et ont chuté trop profondément en défense. En effet, ils l’ont fait dans la mesure où un égaliseur de Manchester United semblait inévitable bien avant que Fred ne rachète son erreur précédente en créant Bruno Fernandes pour un égaliseur relativement simple.

Toutes les erreurs d’Arsenal n’étaient pas non plus tactiques, car il y a clairement des problèmes de sélection aussi, notamment en attaque. Malheureusement, Pierre-Emerick Aubameyang a semblé confirmer la trajectoire descendante de sa carrière à Arsenal depuis la signature de son nouveau contrat en ratant une succession d’occasions relativement faciles. Et Bukayo Saka, lorsqu’il est entré en jeu en tant que remplaçant en deuxième mi-temps, n’a fait qu’ajouter à l’impression qu’il est encore un autre joueur anglais qui soigne une gueule de bois considérable à l’Euro 2020 en omettant de capitaliser les deux occasions où il n’a pas été marqué dans la surface mais n’a pas réussi à rassembler un effort significatif sur le but.

Le gros problème est le milieu de terrain

Cependant, ces problèmes tactiques et personnels sont réparables, même à court terme. Tactiquement, Arsenal doit maintenant commencer à apprécier qu’il dispose enfin d’une défense digne de ce nom, de telle sorte qu’il puisse continuer à attaquer un adversaire même après avoir pris l’avantage. Et si les meilleurs jours d’Aubameyang à Arsenal sont bel et bien terminés, les Gunners semblent avoir un remplaçant tout fait dans le brillant jeune Brésilien Gabriel Martinelli, qui a généralement excellé contre Manchester United, même sur l’aile, et sera sûrement encore meilleur quand il sera finalement donné une course prolongée au centre de l’attaque d’Arsenal.

Malheureusement, le plus gros problème pour Arsenal et Arteta n’est pas si facilement réparable. C’est l’absence persistante d’un milieu de terrain réellement créatif et passant, capable de lier l’amélioration de la défense à l’attaque toujours puissante, et surtout d’ajouter des buts et des passes décisives à l’équipe. Arsenal, ayant été gâté pendant la majeure partie du mandat d’Arsène Wenger en ayant un flux constant de tels milieux de terrain d’Emmanuel Petit à Edu à Cesc Fabregas, n’en a pas vraiment eu depuis que Santi Cazorla a subi la première de la série de blessures, à l’automne 2015. , qui a finalement conduit à son départ d’Arsenal.

Bien sûr, le grand Patrick Vieira, qui est maintenant le manager de Crystal Palace, était prééminent parmi ces généraux de milieu de terrain de l’ère Wenger. Dans la préparation du match du week-end dernier entre Vieira’s Palace et une équipe d’Aston Villa désormais dirigée par un autre grand milieu de terrain, Steven Gerrard, Vieira a fait à Gerrard le compliment ultime en disant qu’il était « un milieu de terrain titulaire qui pouvait également jouer comme un numéro Dix ». Il en va de même de Vieira lui-même et même de Roy Keane, le troisième du triumvirat des grands milieux de terrain de l’ère de la Premier League. Malheureusement, ce n’est absolument pas le cas de Thomas Partey.

Partey est un milieu de terrain titulaire, pas un numéro dix

Thomas Partey a été signé par Mikel Arteta à l’été 2020 en tant que milieu de terrain principal ou défensif, le poste dans lequel il avait joué à l’Atletico Madrid. Depuis lors, Partey a été touché par un certain nombre de blessures qui l’ont empêché de consolider sa place dans l’équipe d’Arsenal. Mais on peut également soutenir qu’Arteta n’a toujours pas réussi à tirer le meilleur de lui, soit en ne lui fournissant pas un bon partenaire de milieu de terrain, soit en le jouant hors de position.

En fin de saison dernière et au début de celle-ci, Arteta s’est parfois essayé à jouer Emile Smith Rowe ou Martin Ødegaard aux côtés de Partey au milieu de terrain central, notamment contre Villareal lors du match retour de la demi-finale de Ligue Europa. Cependant, étant donné que les deux joueurs sont sans aucun doute des dizaines ou des milieux de terrain offensifs, le résultat net a été qu’Arsenal a effectivement joué avec un milieu de terrain central d’un seul homme, qui a été facilement dépassé par une opposition habile telle que Villareal.

Ayant réalisé tardivement qu’un milieu de terrain central à un seul homme ne suffira tout simplement pas dans le football de haut niveau, que ce soit au niveau national ou en compétition européenne, Arteta a commis une autre erreur en jumelant Partey avec un autre milieu de terrain défensif ou titulaire presque identique, comme Granit Xhaka. (qui est désormais sorti sur blessure), Albert Sambi Lokonga ou, pire encore, Mohamed Elneny, comme ce fut le cas contre Manchester United. En jouant d’autres milieux de terrain défensifs inférieurs aux côtés de Partey, Arteta, délibérément ou non, impose à Partey d’être plus avancé et d’attaquer dans son jeu, ce qui ne joue absolument pas sur ses forces.

Un manque général de généraux de milieu de terrain

Bien sûr, Arteta est loin d’être le seul à vouloir un général de milieu de terrain pour guider et diriger le jeu de son équipe. On peut soutenir que l’absence de tels joueurs est un problème endémique dans le football moderne, comme en témoigne la pure médiocrité du duo de milieu de terrain de Manchester United composé de Fred et Scott McTominay. Dans le jeu de club, au moins en Angleterre, c’est peut-être parce que Pep Guardiola, un grand orchestrateur de milieu de terrain lui-même, a presque accumulé tous les opérateurs de milieu de terrain habiles disponibles pour créer pratiquement toute une équipe de numéros dix, avec Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, Riyad Mahrez et maintenant Jack Grealish illustrent tous le genre de milieu de terrain habile, marquant et créateur de buts que d’autres équipes, y compris Arsenal, réclament.

Contrairement à Gareth Southgate, qui ne peut sélectionner que des joueurs anglais au niveau international et s’est donc retrouvé coincé avec un autre milieu de terrain trop défensif en Declan Rice et Kalvin Phillips, dont le manque d’invention était sans doute la principale raison pour laquelle l’Angleterre n’a pas remporté l’Euro 2020, Mikel Arteta peut au moins chercher dans le monde entier le partenaire de milieu de terrain idéal pour Partey, dont les compétences et la capacité de passe peuvent compléter les attributs physiques les plus évidents du Ghanéen. Mais il devra en trouver un bientôt si Arsenal veut capitaliser sur une opportunité imprévue en début de saison et revenir d’une manière ou d’une autre en Ligue des champions.

