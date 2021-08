Le milieu de terrain signe un nouveau contrat avec Southampton

En signe de loyauté envers son club d’enfance, James Ward-Prowse a signé une prolongation de contrat avec Southampton. Le capitaine du club de 26 ans a prouvé son engagement envers le club en signant un nouveau contrat de cinq ans. Le nouvel accord met fin aux rumeurs de transfert qui, depuis des semaines, entourent à la fois le joueur et le club.

Ward-Prowse est maintenant prêt à poursuivre son parcours de 18 ans déjà en tant que joueur à Southampton. Signé à l’académie du club à l’âge de huit ans, l’international anglais est devenu un joueur vedette des Saints. Jouant chaque minute des deux dernières campagnes de Premier League, le statut de Ward-Prowse avec le club est désormais sécurisé.

James Ward-Prowse signe un nouvel accord avec Southampton

Prowsey, comme l’appellent affectueusement les supporters des Saints, est actuellement le joueur titulaire actif le plus ancien du club. Le milieu de terrain né à Portsmouth a rejoint l’académie des Saints pour la première fois en 2003. En gravissant les échelons des jeunes de Southampton, Ward-Prowse a fait ses débuts en équipe senior à 16 ans en 2011. Depuis lors, le joueur de 26 ans -old est devenu l’atout le plus important du club.

Faisant 323 apparitions pour la première équipe de Southampton, Ward-Prowse est le 28e joueur de l’histoire du club à franchir le seuil des 300 apparitions. Pendant ce temps, le milieu de terrain s’est également bâti une réputation internationale. Capitaine des U21 d’Angleterre pendant son séjour avec l’équipe, Ward-Prowse a depuis fait huit apparitions pour les Three Lions.

Ward-Prowse : « Je n’ai pas encore fini »

Cité dans le communiqué de presse de Southampton, Ward-Prowse semblait vraiment ravi de prolonger son séjour sur la côte sud.

“Je suis sur la lune. Je pense que je suis probablement l’homme le plus heureux du monde en ce moment. Pour arriver à cette décision, je pense que cela a été énorme et c’est un grand pas en avant. Engager à nouveau mon avenir dans ce club de football est quelque chose dont je suis incroyablement fier et un nouveau chapitre commence maintenant pour moi.

Le joueur de 26 ans a également évoqué l’intérêt qu’il aurait reçu de plusieurs clubs de Premier League.

«C’est probablement la première fois de ma carrière que j’ai ce lien et cette discussion, mais je pense que j’avais très envie de m’asseoir et de parler au club et cela a fonctionné dans les deux sens. ils se sont assis et m’ont dit leur admiration pour moi et la façon dont ils veulent que je dirige l’équipe – et ce club a tellement fait pour moi, je ne peux pas décrire avec des mots les opportunités et les chances qu’ils m’ont données moi et je suis incroyablement reconnaissant au club d’avoir fait ça.

La conclusion d’un nouvel accord avec Ward-Prowse pourrait s’avérer être un grand moment de la campagne 2021/22 de Southampton. Avec plusieurs départs déjà cet été, les Saints ne pouvaient pas se permettre de perdre leur joueur vedette. Prêt à continuer avec Southampton, le milieu de terrain anglais lui-même dit qu’il pourrait rester avec l’équipe pendant de nombreuses années à venir.

“Je n’ai pas encore fini ici, il me reste encore beaucoup à donner à ce club de football et je veux être là pour diriger cette équipe et m’assurer de pouvoir tout redonner et de rendre la confiance que le club m’a témoignée depuis que je suis huit ans.”

