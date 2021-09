Le milieu de terrain sujet du transfert tardif de Leeds s’ouvre sur la déception du transfert

in

Jens Cajuste a fait part de sa déception d’avoir raté un transfert en Premier League cet été.

Leeds United était l’un des nombreux clubs de Premier League liés au milieu de terrain de Midtjylland sur le mercato. Newcastle et Brentford étaient d’autres prétendants, en plus de l’équipe française de Rennes, mais c’est Leeds dont la poursuite a tourné court. Ils l’ont gardé à l’esprit jusqu’au jour de la date limite, sans succès, selon les rapports scandinaves.

En fin de compte, Leeds n’a signé aucun nouveau milieu de terrain, bien que ce soit un domaine qu’ils cherchaient à renforcer. Leurs seules signatures estivales ont été l’arrière gauche Junior Firpo, le gardien remplaçant Kristoffer Klaesson et l’ailier Daniel James.

Cela signifie que Marcelo Bielsa – sauf remaniement tactique – devra se passer du nouveau milieu de terrain qu’il souhaitait jusqu’en janvier au plus tôt.

Quant à Cajuste lui-même, il devra être patient avant de faire le grand saut dans une ligue plus importante que la Superliga danoise. Cependant, il se sentait prêt pour un transfert cet été – que ce soit en Angleterre ou en France.

Brentford semblait particulièrement probable étant donné ses liens avec Midtjylland, mais Cajuste a dû rester sur place pour le moment.

Dès lors, il a fait part de sa déception de ne pas pouvoir bouger, même s’il ne brisait aucun pont avec ses employeurs actuels.

« Bien sûr, vous êtes un peu déçu. Je me sentais prêt à passer à l’étape suivante », a-t-il déclaré à Aftonbladet.

« Mais c’est ainsi dans le football.

« Je ne suis pas le premier à qui cela arrive et ce ne sera pas le dernier. Il faut juste avoir la bonne attitude et aider le club à aller de l’avant.

Cajuste travaille avec Midtjylland depuis 2018, lorsqu’il les a rejoints depuis Orgryte IS dans sa ville natale de Göteborg en Suède. Il a aidé son club actuel à remporter le titre de champion du Danemark en 2020. Ils proposent le football de la phase de groupes de la Ligue Europa cette saison.

Sélectionné à sept reprises par son pays, le joueur de 22 ans a tout le temps devant lui pour décrocher un gros coup s’il poursuit sa progression.

Leeds va-t-il rater un autre milieu de terrain ?

Pendant ce temps, Huddersfield est en pourparlers sur un nouvel accord pour le milieu de terrain Lewis O’Brien suite au fort intérêt estival de Leeds.

Le milieu de terrain a impressionné au cours de la saison 2020/21, remportant des critiques élogieuses pour ses performances avec Bielsa, un admirateur connu.

En effet, son rythme de travail au milieu de terrain de Town lui a permis d’être couronné joueur de l’année du club.

En tant que tel, United aurait vu une offre d’ouverture de 5 millions de livres sterling pour O’Brien rejetée par Town plus tôt en août. Et avec Town qui a payé des frais plus proches de 12 millions de livres sterling, il a été affirmé que Leeds pourrait envisager d’augmenter son offre à près de 7 millions de livres sterling.

Cependant, le Huddersfield Examiner affirme que Town a maintenu son évaluation avec O’Brien restant finalement sur place.

Maintenant, le journal affirme que le club est en pourparlers avec le joueur et son agent pour prolonger son contrat.

Son arrangement actuel devrait prendre fin à l’été 2022, bien que Town détienne une option d’un an à ce sujet. Maintenant, ils espèrent prolonger son contrat dans le cadre d’un accord qui “reflétera l’importance du milieu de terrain pour l’équipe de Carlos Corberan”.

Cela garantira que sa valeur augmentera considérablement et protégera les intérêts de Huddersfield si Leeds renforce leur intérêt en janvier.

LIRE LA SUITE: Un expert dans une réclamation étonnante sur l’endroit où Daniel James pourrait jouer pour Leeds