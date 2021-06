Le milieu de terrain transféré à l’hôpital après les efforts de relance des médecins alors que le match de l’Euro 2020 est reporté

in

Christian Eriksen s’est stabilisé après s’être effondré sur le terrain lors du choc entre le Danemark et la Finlande à l’Euro 2020.

La Fédération danoise de football a confirmé qu’Eriksen était réveillé et s’apprêtait à subir d’autres tests et examens médicaux à l’hôpital.

Eriksen a été photographié assis après un long traitement

L’UEFA a confirmé qu’Eriksen a été transféré à l’hôpital et stabilisé

Les joueurs des deux côtés étaient clairement en détresse alors que le personnel médical tentait de ranimer le milieu de terrain de l’Inter Milan, qui s’est écrasé sans personne près de lui.

La RCR a été administrée à Eriksen et des défibrillateurs ont été utilisés alors que l’arbitre Anthony Taylor a convoqué les médecins.

Le choc du groupe B, qui était de 0-0 lorsque l’incident s’est produit en première mi-temps, a été suspendu après l’arrêt prolongé et pénible.

Un communiqué de l’UEFA disait : « Suite à l’urgence médicale impliquant le joueur danois Christian Eriksen, une réunion de crise a eu lieu avec les deux équipes et les officiels de match et de plus amples informations seront communiquées à 19h45 CET.

“Le joueur a été transféré à l’hôpital et a été stabilisé.”

Les joueurs danois ont formé un cercle autour d’Eriksen alors que le personnel médical est venu à son secours

Eriksen a reçu un traitement prolongé sur le terrain avant le report du match

Reportant sur le match pour talkSPORT 2, l’ancien attaquant de Premier League Dean Ashton était plein d’inquiétude pour l’ex-star de Tottenham.

“Il avait l’air vraiment mal”, a déclaré Ashton. “Vous pouvez toujours dire à quel point quelque chose va mal par les réactions des joueurs et des supporters.

«Ce sont des scènes très, très inquiétantes et il a reçu la RCR.

«Ils sont évidemment en larmes beaucoup d’entre eux. C’est une scène horrible, horrible et inquiétante.

Les fans à l’intérieur du sol ont été choqués dans le silence

Fabrice Muamba, l’ancien milieu de terrain de Bolton qui s’est effondré après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’un match télévisé de la FA Cup en 2012, a réagi à la nouvelle de l’effondrement d’Eriksen.

“S’il vous plaît Dieu”, a tweeté Muamba.

L’ancien club d’Eriksen, Tottenham, a tweeté : “Toutes nos pensées vont à Christian Eriksen et à sa famille.”

Pendant ce temps, l’Angleterre a annulé la conférence de presse de ce soir avant son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie à Wembley demain.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

