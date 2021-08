Le milieu universitaire réagit avec confusion, rejet de blâme et inexactitude ⋆ 10z viral

Un combattant taliban devant le ministère de l’Intérieur à Kaboul, en Afghanistan, le 16 août 2021. (Stringer/.)

Vous serez peut-être surpris ou non de la réaction des « experts » à la chute de l’Afghanistan.

Les « experts » de la politique étrangère du pays et du Moyen-Orient l’ont encore fait sauter, et les universitaires font partie du problème. À la suite de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, beaucoup sont simplement silencieux tandis que d’autres expriment leur surprise. D’autres encore ne peuvent transcender leur position par défaut de blâmer l’Amérique.

Commençons par le silence. Que fait l’Association des études du Moyen-Orient? Son comité des libertés académiques est très actif lorsqu’il s’agit d’écrire des lettres aux gouvernements qui restreignent l’accès à l’éducation. Où est la lettre aux talibans exigeant que les femmes soient autorisées à apprendre à lire et à écrire et que les universités restent ouvertes ?

Qu’en est-il des universitaires qui ont enseigné aux Afghans ? Qu’adviendra-t-il de l’Université américaine d’Afghanistan (AUAF) ? Fondé en 2006 grâce à une subvention de l’USAID, il porte le nom « américain » sur sa façade et prétend se consacrer à « la mise en œuvre d’un modèle d’enseignement supérieur américain ». Les universitaires l’ont certainement apprécié – encore plus qu’ils ne l’ont pensé de l’implication américaine là-bas en premier lieu. Selon Victoria Fontan, professeur d’études sur la paix et les conflits à l’AUAF, “l’université est vraiment l’un des seuls héritages américains positifs en Afghanistan qui n’a pas de recoins sombres”. Si Fontan est disposée à parler de l’effort américain en Afghanistan de manière si caustique à CBS, on ne peut qu’imaginer quelle calomnie pourrait se produire dans ses séminaires d’études sur la paix.

De nombreux universitaires sont simplement réticents à dire ou à écrire quoi que ce soit de critique à l’égard de l’islam ou de l’islamisme, de peur d’être qualifiés d’« islamophobes ». Étonnamment, cela s’applique même maintenant aux talibans. Selon ABC 6 Rhode Island News, Faiz Ahmed, professeur agrégé d’histoire moderne et du Moyen-Orient à l’Université Brown, a déclaré qu’« il faudra plus d’un côté pour commencer les efforts de redressement, y compris les États-Unis et les pays voisins ainsi que le Les talibans honorent les valeurs universelles et islamiques. Flash d’information à Ahmed : Les talibans sont assez convaincus qu’ils rétablissent les valeurs islamiques en Afghanistan après 20 ans d’influence occidentale.

Bien sûr, la position académique par défaut depuis plus de deux décennies a été de blâmer l’Amérique pour tout. Irfan Noorudin, directeur du South Asia Center et professeur à la School of Foreign Service de l’Université de Georgetown, a déclaré que l’effondrement du gouvernement d’Ashraf Ghani et la prise de contrôle par les talibans est « un acte d’accusation de la politique américaine sous quatre présidents américains remontant à 2001 » et que nos alliés « doivent de plus en plus lutter contre une Amérique dont l’écorce est plus forte que sa morsure. . . et qui n’a pas la capacité de mobiliser un consensus autour d’un engagement international étendu. Ah oui, « engagement international », la clé pour sécuriser, euh. . . intérêts américains.

Certains universitaires ne peuvent toujours pas aller au-delà de blâmer Donald Trump pour l’Afghanistan. Certes, négocier avec les talibans a toujours été une sorte de folie, mais tous les présidents depuis Bill Clinton l’ont fait. Nous ne savons pas comment Trump aurait géré le retrait, mais nous savons comment Biden l’a mal géré. Cela n’a pas empêché Ronald Stockton, professeur de sciences politiques à l’Université du Michigan-Dearborn, de dire que la chute du gouvernement afghan « était inévitable dès que l’administration Trump a signé le document de Doha acceptant de retirer toutes les forces américaines si les talibans promettaient de bien se tenir. . . . À ce moment-là, nos alliés à l’intérieur du pays savaient que ce n’était qu’une question de temps. La différence ici (pour utiliser le terme de Stockton) est que Biden n’a rien fait promettre aux talibans. Stockton a en outre réprimandé que «les membres du Congrès hyperventilés sont autorisés à hyperventiler contre Biden s’ils hyperventilaient également contre Trump. Sinon, ce n’est que de la trahison partisane éhontée. Stockton manque plusieurs points ici : premièrement, que presque tout le monde voulait quitter l’Afghanistan après 20 ans à soutenir un gouvernement corrompu et inepte ; et deuxièmement, que pendant 20 ans, aucune attaque majeure sur le sol américain n’a été planifiée, dirigée et lancée depuis l’Afghanistan. Il néglige également le gâchis épique de Biden du sevrage, qui est précisément ce à propos de quoi tout le monde «hyperventile». Même un amateur de rang sait évacuer les civils avant les militaires et retirer le matériel de guerre de la zone de guerre au lieu de le laisser à l’ennemi.

Alors, qui sont les experts académiques que les présidents écoutent ? L’un est Barnett Rubin, chercheur principal et directeur du projet régional Afghanistan-Pakistan au Center on International Cooperation de l’Université de New York, qui a écrit huit livres sur l’Afghanistan. Barnett est le conseiller principal du représentant spécial du président pour l’Afghanistan et le Pakistan au département d’État américain. Il a été conseiller spécial du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afghanistan, poste à partir duquel il a travaillé sur les négociations qui ont conduit à l’Accord de Bonn qui a porté Hamid Karzaï au pouvoir. Maintenant, regardez les réponses abasourdies qu’il donne à un intervieweur de CNN où il dit à plusieurs reprises qu’il est tellement surpris de la vitesse à laquelle les talibans ont pris le dessus. Le dernier livre de Rubin s’intitule Ce que tout le monde doit savoir sur l’Afghanistan (2020). Peut-être que la deuxième édition comprendra un nouveau chapitre.

Nous savons ce que la prise de contrôle des talibans signifie pour les Afghans, en particulier les femmes, mais les Américains se demandent maintenant comment cela va nous affecter. Selon KY3 News à Springfield, Missouri, le conseil de Jeff VanDenBerg, professeur de sciences politiques et directeur des études sur le Moyen-Orient à l’Université Drury, est que « les Américains vivant aux États-Unis n’ont pas à s’inquiéter » d’un Afghanistan dirigé par les talibans. “Je ne sais pas à quel point les talibans sont intéressés à projeter leur pouvoir en dehors de l’Afghanistan”, a-t-il déclaré. Il devrait écouter ce que disent les membres des talibans. L’un d’eux a déclaré à la journaliste de CNN Clarissa Ward (qui est obligée de s’habiller plus comme une épouse de l’Etat islamique que comme une journaliste américaine de peur que les combattants talibans «amicaux» ne la traînent) que les talibans sont «prêts à appliquer la loi islamique. . . pas seulement en Afghanistan, mais partout dans le monde.

Jusqu’à présent, le pire du groupe est Juan Cole, qui enseigne l’histoire du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud à l’Université du Michigan. Cole qualifie le projet américain en Afghanistan de stratagème de Ponzi. Laissant de côté la faible métaphore, la logique défectueuse de Cole et ses affirmations inexactes se démarquent. Cherchant à libérer les talibans du 11 septembre, Cole affirme : « Il n’y a aucune raison de croire que les dirigeants talibans étaient au courant de ce que prévoyait al-Qaïda. Mais c’est pire. Il estime également que « non seulement les talibans, mais de nombreux membres d’al-Qaïda se sont sentis profondément trahis par l’utilisation par Ben Laden de leur hospitalité pour organiser une attaque effrontée contre une superpuissance ». C’est le genre de mauvais conseils que les universitaires donnent aux présidents américains depuis des décennies.

Le relativisme de Cole est si prononcé qu’il a écrit cette phrase : « Les troupes américaines ont utilisé des lance-flammes pour brûler les récoltes de pavot des agriculteurs afghans, qui n’avaient rien d’autre pour vivre. Un sur sept a donc dû vendre une fille. Je doute qu’ils aient pardonné aux États-Unis. » Si Cole peut rationaliser l’idée que les hommes d’Afghanistan n’avaient qu’un choix binaire entre la culture du pavot et la vente de leurs filles, que se passe-t-il dans ses cours ? Cette déclaration devrait permettre à Cole de se faire une place dans la salle de la honte des mauvais conseils d’experts. Peut-être que Joe Biden l’embauchera pour remplacer certains des autres en lui donnant de mauvais conseils. Je suggère le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, ou le secrétaire d’État désemparé Antony Blinken. Cole s’intégrerait parfaitement.

Mais tous les universitaires ne sont pas des partisans confus. Trois acclamations à l’Université Cornell pour avoir bien embauché. Barry Strauss, professeur Bryce et Edith M. Bowmar en études humanistes à Cornell et Corliss Page Dean Fellow à la Hoover Institution, déclare :

La guerre en Afghanistan a cessé d’avoir un sens stratégique depuis longtemps. La mauvaise gestion du retrait américain n’a fait qu’empirer les choses. Nous aurions pu nous retirer lentement, par phases, et avec une attention particulière pour mettre nos alliés en sécurité. Ou nous aurions pu laisser la petite force de 3 500 soldats là-bas, avec la puissance aérienne américaine pour les soutenir. Au lieu de cela, nous avons suivi le chemin du chaos et de l’humiliation. C’est une terrible leçon pour le monde sur le sens de la pax Americana.

La collègue de Strauss à Cornell, Sarah Kreps, professeure de gouvernement et de relations internationales, a raison avec un doux euphémisme lorsqu’elle observe que « les États-Unis n’ont peut-être pas réfléchi clairement aux implications d’un Afghanistan post-américain ».

Une prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans aurait dû être reconnue comme le résultat inévitable d’un retrait américain. En 2013, j’ai écrit : « Alors que nous entrons dans une nouvelle ère dans laquelle les talibans sont considérés comme une force politique légitime, il ne fait guère de doute qu’ils finiront par prendre le contrôle de l’Afghanistan. » En avril de cette année, lorsque j’ai demandé aux étudiants de mon cours de rhétorique du terrorisme combien de temps ils pensaient que le gouvernement afghan durerait après le départ des forces américaines, la plupart ont répondu « un jour ou deux ». Peut-être devraient-ils conseiller le président.

PHOTOS : La chute de l’Afghanistan

AJ Caschetta est maître de conférences au Rochester Institute of Technology et membre de Campus Watch, un projet du Middle East Forum, où il est également membre de Ginsburg-Milstein.