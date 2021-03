LE MILITAIRE EST EN FORMATION POUR ALLUMER LES AMÉRICAINS-BIENVENUE EN 1939 NAZI ALLEMAGNE ⋆ .

par Dave Hodges, The Common Sense Show:

Chaque dictature naissante basée sur le communisme produit une atmosphère de nous et d’eux. Une telle division est actuellement développée et vendue aux militaires par l’actuel secrétaire à la Défense. Alors que la Russie menace actuellement la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine, le secrétaire à la Défense, un homme dont Biden ne connaît même pas son nom, est occupé à utiliser l’armée sous son contrôle pour cibler les conservateurs et les partisans de Trump. Finalement, dans la mentalité Us vs Eux, au sein d’une dictature communiste, prend des mesures énergiques contre le groupe ciblé.

Le secrétaire du Pentagone et de la Défense, Austin, a récemment déclaré dans des documents distribués au personnel militaire: «Les discours qui incitent à la violence ou à des activités criminelles qui menacent de saper notre gouvernement et notre Constitution ne sont pas protégés par le premier amendement.»

Bien au contraire, le premier amendement autorise et encourage les attitudes anti-gouvernementales. Cependant, les marionnettistes qui contrôlent l’administration Biden sont déterminés à contrôler un discours qui n’est pas approuvé par le Parti démocrate.

Pourquoi les conservateurs sont-ils ciblés par le Pentagone, le secrétaire à la Défense et maintenant l’armée américaine sous l’administration fantoche de Harris / Biden? La réponse à la question doit être évidente. Cependant, répondons à cette question dans le contexte des dirigeants libéraux de ce pays. AOC, Michelle Obama, Pelosi, Omar et al., Ont clairement déclaré que les partisans de Trump ne devaient plus jamais être autorisés à se lever et que tous les efforts devraient être déployés pour empêcher que cela ne se produise. De plus, les partisans de Trump devraient être envoyés dans des camps de rééducation (c’est-à-dire des camps de concentration) pour déprogrammation (c’est-à-dire lavage de cerveau). Ces démocrates ont fait référence aux «ennemis intérieurs» en référence aux membres du Congrès qu’ils méprisent en raison de leurs opinions conservatrices. Comme je l’ai déjà souligné dans des articles précédents, il s’agit d’un discours nazi pré-génocidaire. Les conservateurs, et en particulier les chrétiens conservateurs, veulent votre mort. En fait, chacun de ces démocrates travaille en collaboration avec les communistes chinois pour vous retirer de la planète.

Le Pentagone fait référence à des officiers interdisant une attitude d’extrémisme dans les rangs. Toute opinion conservatrice est liée à «des perceptions erronées et erronées des mythes» en ce qui concerne le discours des conservateurs.

Qu’est-ce qui est spécifiquement interdit?

Être un partisan de Trump En désaccord avec l’administration actuelle Remarques désobligeantes concernant le caractère des dirigeants politiques (Biden-Dementia, Harris endormie vers le haut). Expression excessive du christianisme.

Les lignes directrices continuent en disant que le premier amendement ne protège pas ce genre de discours. En réalité, l’expression de ce genre de points de vue est exactement la raison pour laquelle le premier amendement existe.

Historiquement, l’armée n’a pas été touchée par l’agenda «réveillé». Cependant, un effort complet de lavage de cerveau est en cours dans les bases militaires de notre pays. Les soldats de dix-huit et dix-neuf ans sont convaincus que la famille est mauvaise, l’Amérique est mauvaise, le capitalisme est mauvais, tout comme les gens qui critiquent le gouvernement. N’est-il pas intéressant que les terroristes Antifa qui ont envahi New York ne soient pas qualifiés de terroristes.

Pourquoi ces personnes sont-elles ciblées? Parce qu’il est relativement facile de convaincre les jeunes qu’ils n’ont pas leur place dans la société traditionnelle américaine. Cependant, s’ils peuvent être convaincus que certains types (par exemple les conservateurs) bloquent leur droit à l’épanouissement personnel, donné par Dieu, alors il est relativement facile d’influencer les soldats de 18 et 19 ans. Et bien sûr, le même message est envoyé à travers beaucoup de nos systèmes scolaires où nous ne pouvons pas honorer les pères fondateurs, mais nous pouvons rendre hommage à une drag queen, inadaptée transsexuelle qui accepte les nouvelles normes sociales de la bizarre et immoral tout en pervertissant l’esprit des très jeunes. Avec à la fois les plus jeunes membres de l’armée et les étudiants de nos écoles, un type de mouvement des jeunes nazis est en train de se former et la doctrine chrétienne conservatrice doit supplanter les valeurs américaines traditionnelles.

