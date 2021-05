Le militant anti-gouvernemental Ammon Bundy rejoint la course du gouverneur de l’Idaho ⋆ .

Le militant anti-gouvernemental Ammon Bundy est candidat au poste de gouverneur de l’Idaho, selon plusieurs reportages.

Bundy, 45 ans, a déposé vendredi des documents auprès de l’État, selon le journal Idaho Statesman.

La paperasse lui permettra de collecter des dons pour une campagne de gouverneur dans un domaine républicain déjà bondé qui comprend le lieutenant-gouverneur Janice McGeachin.

Le gouverneur du Gop, Brad Little, n’a pas officiellement annoncé de candidature à la réélection.

Bundy a une longue histoire d’activisme, y compris son opposition aux restrictions imposées par le gouvernement en matière de santé-sécurité COVID-19 qu’il considérait comme dominantes. Et le mois dernier, des incidents survenus au Statehouse de l’Idaho ont donné lieu à deux accusations d’intrusion.

En août dernier, il a été exclu du parc du Capitole pendant un an et interdit de se rendre dans les espaces publics du bâtiment. Bundy est peut-être le plus connu pour l’occupation armée en 2016 du Malheur National Wildlife Refuge dans l’Oregon, qui a entraîné la mort d’une de ses cohortes, rapporte également le journal.

