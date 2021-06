Actualisé 15/06/2021 – 20:14 Cristiano Ronaldo a établi le record du plus grand nombre de buts au Championnat d’Europe avec deux d’entre eux en Victoire 3-0 du Portugal sur la Hongrie dans une Puskas Arena bondée. Ronaldo a marqué son 10e but du tournoi sur penalty à la 87e minute, puis en a ajouté un […] More