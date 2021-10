Le milliardaire Barry Sternlicht a acheté Bitcoin et Ethereum pour se protéger contre l’inflation

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Sternlicht, fondateur du fonds Starwood Capital Group, estime que Bitcoin et Ether peuvent économiser votre capital sur la quantité infinie de monnaie fiduciaire en cours d’impression.

Le milliardaire américain Barry Sternlicht, co-fondateur du fonds d’investissement Starwood Capital Group, a estimé dans une interview à CNBC que Bitcoin est un outil financier qui peut aider à lutter contre l’impression de masse de monnaies fiduciaires. Il a souligné que, contrairement aux devises traditionnelles émises par le gouvernement, le principal crypto-actif a une offre maximale par défaut de 21 millions, ce qui a incité Sternlicht à acheter du BTC. De plus, il l’a comparé à l’or.

« L’or n’a aucune valeur », dit Barry Sternlicht. « La raison pour laquelle je possède Bitcoin est parce que le gouvernement américain et tous les gouvernements de l’hémisphère occidental impriment de l’argent maintenant jusqu’à la fin des temps et c’est une quantité finie de quelque chose et cela peut être fait. commercer à l’échelle mondiale « .

« L’or est un peu sans valeur », déclare Barry Sternlicht. « La raison pour laquelle je possède #bitcoin est que le gouvernement américain et tous les gouvernements de l’hémisphère occidental impriment de l’argent jusqu’à la fin des temps et il s’agit d’une quantité limitée de quelque chose qui peut être échangée dans le monde entier. » pic.twitter.com/72zYQTjF0y – Squawk Box (@SquawkCNBC) 13 octobre 2021

Seule réserve de valeur

Cependant, le milliardaire ne semble pas être un passionné maximaliste de BTC. Dans ses arguments au programme, il souligne que le seul véritable objectif du principal actif numérique est une réserve de valeur.

Il est également très favorable à Ethereum, qu’il a décrit comme « un Bitcoin programmable » avec plus de cas d’utilisation que son rival.

« J’en ai aussi une partie », a-t-il révélé.

De même, dans le programme, l’investisseur de 60 ans s’est dit très intéressé par « la technologie Blockchain dans son ensemble », qui a le potentiel de changer l’ensemble du réseau financier.

Plus de milliardaires

Comme DiarioBitcoin l’a dit, plusieurs milliardaires pensent la même chose que Sternlicht et utilisent Bitcoin pour se protéger de l’inflation : celui qui le répète toujours est l’auteur du best-seller « Rich Dad, Poor Dad », Robert Kiyosaki, qui a dit à plusieurs reprises que la crypto-monnaie, ainsi que l’or et l’argent, sont les meilleurs moyens de se protéger contre l’hyperinflation imminente due à l’impression de billets de banque.

Les investisseurs et entrepreneurs Paul Tudor Jones, Mark Cuban et Elon Musk, entre autres, se protègent également de l’inflation.

Également déclaré en mars par un journaliste, l’ancien courtier en valeurs mobilières et bitcoineur américain Max Keizer a déclaré qu’il pensait que d’ici la fin de cette année, le Bitcoin pourrait atteindre 220 000 $ US si la monnaie fiduciaire de tous les pays poursuivait son effondrement hyperinflationniste contre BTC.

Sources : CNBC, Cryptopotato, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image d’Unsplash (éditée)