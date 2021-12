Le milliardaire Barry Sternlicht discute de l’augmentation de la valeur du Bitcoin à 1 million de dollars – qualifie la BTC de couverture « intelligente »

Le président du cluster Starwood Capital, le riche Barry Sternlicht, a partagé sa lecture sur la façon dont le bitcoin pourrait devenir évalué à 1 000 000 de dollars la pièce. Il appelle la crypto-monnaie une « intelligente » fermée dans un monde où que le gouvernement soit. continue simplement à imprimer de l’argent.

Le milliardaire Barry Sternlicht pense que Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars par pièce

Le milliardaire Barry Sternlicht, président du cluster Starwood Capital, a parlé des perspectives à plus long terme pour les crypto-monnaies, notamment le bitcoin, vendredi lors d’un discours lors d’un événement Bloomberg à Miami.

Sternlicht dirige le cluster Starwood Capital, une société d’investissement non publique spécialisée dans les investissements immobiliers. La société a environ 100 milliards de dollars sous gestion en actifs immobiliers, dettes et énergétiques. en phase avec la liste des milliardaires de Forbes, sa valeur Internet actuelle est de 4,2 milliards de dollars.

Notant qu’il considérait sa position bitcoin comme une « grande haie », le riche s’est demandé: « Est-ce comme cela que nous devrions tous penser? » Sternlicht a fermement répondu: « Oui. »

Il a expliqué que nous avons tendance à vivre « dans un monde où le gouv. imprime simplement de l’argent, et imprime de l’argent, et imprime de l’argent, et imprime de l’argent, et ne semble pas avoir de conséquences. Notant que « Parfois, ça peut finir », le riche a souligné :

« Le seul facteur qu’ils ne peuvent pas créer beaucoup est le bitcoin. »

« Il n’y a pas d’opération en dehors d’un magasin de valeur, donc avoir un investissement tactile dans le bitcoin, je pense, pourrait être un sage très peu fermé dans votre vie en raison du fait que votre papier est inutile, malheureusement », a-t-il averti.

Le milliardaire a ensuite révélé qu’il détenait environ 2% à 3% de sa valeur Internet en crypto-monnaies. Concernant l’investissement dans la cryptographie, il a déclaré: « S’il atteint zéro, cela ne me fera pas de mal non plus, cela ne vous fera pas de mal. » Cependant, il a souligné :

Mais si cela atteint 1 million de dollars la pièce, vous progressez vers la télévision et vous la trouvez terriblement bouleversante.

Un nombre croissant de milliardaires mesurent les mauvais traitements infligés au bitcoin pour se protéger contre l’inflation.

Le célèbre gestionnaire de fonds spéculatifs Paul Tudor Jones a déclaré en octobre qu’il préférait le bitcoin à l’or. City Bravo, la personne riche qui a cofondé la société de capital-investissement Thoma Bravo, a déclaré en septembre qu’il était terriblement optimiste concernant le bitcoin, s’attendant à ce qu’il s’étende « de manière significative ».

La semaine dernière, le riche mexicain David Ricardo Salinas Pliego a déclaré que les États-Unis « veulent beaucoup et beaucoup comme plusieurs autres pays d’assemblage non fiables ». Salinas a tweeté un graphique hebdomadaire de la valeur totale des actifs de la Réserve fédérale (moins les éliminations dues à la consolidation) et a commenté : « Wow… regardez la taille de la création de trésorerie fictive. obtenir Bitcoin à la fois.

