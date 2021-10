Le milliardaire Barry Sternlicht est détenteur de Bitcoin et de crypto

Milliardaire Barry Sternlicht, PDG de Starwood Capital, dit qu’il possède Bitcoin (BTC) et d’autres crypto car selon lui, les gouvernements « impriment de l’argent maintenant jusqu’à la fin des temps ».

Selon une interview, Sternlicht, avec un valeur nette de 4,4 milliards de dollars, aurait déclaré ce qui suit :

« Le gouvernement américain, et tous les gouvernements de l’hémisphère occidental, impriment de l’argent jusqu’à la fin des temps, et c’est une quantité finie de quelque chose et cela peut être échangé à l’échelle mondiale ».