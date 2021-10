Le milliardaire Barry Sternlicht possède Bitcoin parce que les gouvernements « impriment de l’argent maintenant jusqu’à la fin des temps » – News 24

Le PDG milliardaire de Starwood Capital, une société d’investissement avec plus de 95 milliards de dollars sous gestion, a révélé qu’il possédait du bitcoin et de l’éther. « Le gouvernement américain, et tous les gouvernements de l’hémisphère occidental, impriment de l’argent jusqu’à la fin des temps, et il s’agit d’une quantité finie de quelque chose qui peut être échangée à l’échelle mondiale », a-t-il expliqué.

Le milliardaire Barry Sternlicht possède Bitcoin et Ether

Barry Sternlicht, président et PDG de Starwood Capital Group, une société d’investissement avec plus de 95 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), a parlé de bitcoin et de crypto-monnaie dans une interview avec CNBC mercredi. Selon la liste des milliardaires de Forbes, la valeur nette de Sternlicht au 14 octobre était de 4,4 milliards de dollars.

Le patron de Starwood Capital a révélé qu’il possédait du bitcoin et de l’éther, notant que la crypto-monnaie était logique comme moyen de diversifier les portefeuilles d’investissement.

Commentant ce que le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a dit à propos du bitcoin sans valeur, il a déclaré: « L’or est aussi un peu sans valeur. » Discutant du bitcoin comme réserve de valeur, il a partagé :

La raison pour laquelle je possède du bitcoin est que le gouvernement américain, et tous les gouvernements de l’hémisphère occidental, impriment de l’argent jusqu’à la fin des temps, et il s’agit d’une quantité limitée de quelque chose qui peut être échangée dans le monde entier.

Malgré la possession de BTC, le PDG milliardaire a décrit : « Le bitcoin est une pièce stupide. Il n’a pas d’autre but qu’une réserve de valeur, et il est incroyablement volatile. Il a ensuite expliqué pourquoi il possédait de l’éther. « Alors, l’éther… J’en possède une partie. C’est un Bitcoin programmable, et il y a des tonnes d’autres pièces construites sur ce système.

En outre, Sternlicht a noté qu’il était « devenu très intéressé par la technologie blockchain dans son ensemble ». Déclarant que la technologie « va tout changer », croit-il, « nous en sommes probablement à la première manche ».

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Clause de non-responsabilité: Cet article est à titre informatif seulement. Il ne s’agit pas d’une offre directe ou d’une sollicitation d’offre d’achat ou de vente, ni d’une recommandation ou d’une approbation de produits, services ou entreprises. Bitcoin.com ne fournit pas de conseils d’investissement, fiscaux, juridiques ou comptables. Ni la société ni l’auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans cet article.