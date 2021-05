Le milliardaire Carl Icahn explore un investissement cryptographique pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

L’homme d’affaires légendaire américain Carl Icahn a apparemment changé sa position sur les crypto-monnaies. Dans une interview pour Bloomberg Markets, Icahn a fait allusion à un investissement potentiel pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars dans le secteur.

Ainsi, Carl Icahn partage la position de Stanley Druckenmiller, de Paul Tudor Jones et, plus récemment, de Ray Dalio sur cette nouvelle classe d’actifs. Icahn estime que le boom de la crypto-monnaie est une “manifestation naturelle” du paysage macroéconomique actuel et de son inflation.

Dans ces circonstances économiques, les investisseurs recherchent de nouvelles réserves de valeur en dehors du dollar américain. Comme Dalio, Icahn craint que le dollar ne se déprécie et ne perde son statut actuel de réserve si la Réserve fédérale “continue d’imprimer l’argent”.

Carl Icahn a affirmé qu’il n’était “pas encore un investisseur” mais n’était pas d’accord avec les critiques de ces actifs et trouve autant de valeur dans une crypto-monnaie que dans le dollar américain. Il a dit: «La seule valeur du dollar est vraiment parce que vous pouvez l’utiliser pour payer des impôts.

Carl Icahn: Bitcoin et Ethereum sont là pour rester

Interrogé sur les cas d’utilisation spécifiques entre Bitcoin, «communément» perçu comme la réserve de valeur, et Ethereum, l’écosystème des applications décentralisées, Carl Icahn semblait bien informé.

L’investisseur légendaire a pu apporter un point de vue unique, souvent ignoré par quelqu’un de la finance traditionnelle. Il a dit:

Ethereum est la blockchain sous-jacente. Donc, Ethereum a deux choses que vous pouvez utiliser comme système de paiement, vous pouvez utiliser une réserve de valeur. Vous avez donc besoin d’Ethereum, la blockchain, pour vous assurer d’avoir quelque chose. Vous n’avez jamais eu cela auparavant où vous pouvez acheter une crypto-monnaie et vous pouvez dire “Je suis sûr” parce que vous avez la blockchain qui la rend très sûre pour vous. Je simplifie à l’extrême.

Icahn pense que c’est ce qui donne aux crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Ethereum, une «grande valeur». Cependant, il a ajouté que les deux principales crypto-monnaies sont “différentes”. Alors que Bitcoin n’est “qu’une réserve de valeur”, Ethereum est “une sorte d’entreprise à valeur ajoutée”.

Bien qu’il ait souligné que l’appeler une entreprise n’était pas exact. Lorsqu’on lui a demandé s’il cherchait à investir spécifiquement dans l’une ou l’autre de ces deux crypto-monnaies, il a répondu: “Je regarde toute l’entreprise et comment je pourrais m’y impliquer de manière relativement large.”

Plus tard, Carl Icahn a déclaré que les crypto-monnaies étaient là pour rester et a précisé que se lancer dans une entreprise de manière importante pourrait entraîner un investissement de 1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars ou plus. Il semblait plus optimiste à propos d’Ethereum et, en guise de réflexion finale, a déclaré que toutes les crypto-monnaies ont peu de chances de survivre.

Cela a conduit beaucoup à spéculer sur le fait qu’Icahn est déjà un investisseur crypto. L’analyste anonyme MacroScope a dit ce qui suit à propos de cette possibilité:

Deux choses basées sur des décennies à regarder Icahn: Vous entendrez plus quand j’ai une position complète … beaucoup plus (et très fort), et cette position sera en fait une position complète. Ne sous-estimez pas l’impact que cela a sur les anciens PM / commerçants, en particulier à New York où Icahn est adoré.

Ethereum se négocie à 2799 $ avec un bénéfice de 11,8% sur le graphique hebdomadaire et un bénéfice de 4,8% sur le graphique quotidien. Le graphique mensuel a un gain de 10,6% et semble avoir suffisamment de conviction pour tenter de se déplacer vers la barre des 3 000 $. Un passage réussi dans ce domaine pourrait déterminer le sort de l’action des prix des ETH à court terme.

ETH s’approche de la zone de résistance à 3000 $. Source: ETHUSD Tradingview