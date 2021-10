Le milliardaire Chamath Palihapitiya dit qu’il est trop tard pour que les États-Unis interdisent Bitcoin et Crypto

L’investisseur milliardaire et PDG de la société de capital-risque Social Capital, Chamath Palihapitiya, affirme que les États-Unis ne peuvent plus interdire efficacement Bitcoin et crypto.

Dans une nouvelle interview de All-In Podcast, l’ancien dirigeant de Facebook a déclaré que Bitcoin et le reste des marchés de la cryptographie sont devenus trop importants pour que le gouvernement américain puisse mettre la mainmise sur l’industrie émergente.

«Je pense que vous ne pouvez pas effacer 3 000 milliards de dollars de valeur hors du monde. Donc c’est là pour rester, et c’est trop institutionnalisé maintenant. Il y a tout simplement beaucoup trop de pools de capitaux organisés qui spéculent maintenant à l’intérieur de tout cet écosystème.

J’ai vu un tweet aujourd’hui. Il y a une entreprise appelée Jump Trading. C’est comme une organisation d’échange de fréquences à grande vitesse et ils ont tweeté des photos où ils ont embauché un groupe de personnes pour commencer un saut et ils ont fait un bootcamp de codage sur Solana. C’était leur intégration à titre d’exemple. Donc, quand vous avez des gens de la haute finance vraiment investis dans cette chose et que vous avez une valeur de 3 000 milliards de dollars qui passera à 6 000 milliards de dollars, puis à 10 000 milliards de dollars, cela ne peut pas disparaître.

C’est pourquoi je pense que Powell et Gensler ont dû dire une version de cela sur le disque, c’est-à-dire que nous n’allons pas interdire ce genre de choses parce qu’ils savent que ce n’est pas possible.

Plus tôt ce mois-ci, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’interdire les crypto-monnaies.

Moins d’une semaine plus tard, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a déclaré que son agence n’avait pas l’intention de suivre l’interdiction générale de la Chine sur les actifs numériques.

Chamath Palihapitiya est un des premiers investisseurs Bitcoin qui a acheté un million de BTC en 2010.

Sa société de capital-risque, Social Capital, a récemment participé à une levée de fonds d’amorçage de 7,7 millions de dollars pour Saber Labs, le développeur derrière le fabricant de marché automatisé Sabre basé à Solana.

