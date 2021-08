Daniel Loeb, PDG de Third Point, a la réputation de transformer le risque en succès. Sa stratégie préférée – d’entrer et de nettoyer le gâchis – a fait de son entreprise un géant de la gestion d’actifs de plus de 17 milliards de dollars, avec les deux mains sur les marchés américains et internationaux des actions et des titres de crédit.

Dans l’environnement actuel, alors que nous sommes secoués par des crises de santé publique, des perturbations économiques et maintenant des catastrophes politiques de politique étrangère, Loeb considère une combinaison de risque et de volatilité comme les facteurs clés.

« Au deuxième trimestre, la volatilité du marché s’est considérablement accrue avec des fluctuations brutales du sentiment et des facteurs, que nous prévoyons de poursuivre tout au long du troisième trimestre. Le contexte pour les actifs à risque reste constructif – les conditions financières sont relâchées, les flux de fonds sont sains, les taux d’épargne sont élevés et la politique est largement favorable », a écrit Loeb.

Loeb a ajouté : « Bien que l’évaluation compte toujours, notre analyse est aujourd’hui davantage axée sur la qualité de l’entreprise, la différenciation, l’innovation, les perturbations et la structure du marché. Cela contraste avec notre concentration précédente en tant que fonds événementiel sur l’utilisation des « événements » (spinoffs, récapitulations, fusions, etc.) comme des opportunités pour trouver des actions « bon marché ».

C’est un contexte intéressant à garder à l’esprit lorsque nous examinons deux des récents achats d’actions de Loeb. Selon la base de données TipRanks, ce sont des choix d’achat fort, avec l’approbation unanime du corps des analystes de Wall Street. Voyons ce qui les rend si convaincants.

Zimmer Biomet Holdings (ZBH)

Nous commencerons dans l’industrie médicale, où Zimmer Biomet, créé pour la première fois en 1927, est un fournisseur de technologies médicales avec un portefeuille de technologies numériques et robotiques utilisées dans le diagnostic, les remplacements articulaires, la collecte et l’analyse de données, etc. La société a rebondi rapidement depuis le creux COVID du 2T20, sur la base des revenus et des bénéfices.

Dans le rapport trimestriel le plus récent, pour le 2T21, la société a affiché un chiffre d’affaires de 2,03 milliards de dollars, bien au-dessus de la moyenne de 1,86 milliard de dollars des 8 derniers trimestres. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a augmenté de 12,9% en séquentiel et de 69% en glissement annuel. Le BPA, qui s’élevait à 67 cents, était en baisse de 28 % séquentiellement, mais était en hausse spectaculaire par rapport à la perte de 1 $ par action signalée au trimestre de l’année dernière. Le chiffre d’affaires et le BPA ont tous deux dépassé le consensus des analystes pour le trimestre.

Loeb a été clairement impressionné par Zimmer, car sa société a pris une nouvelle position dans le stock – à hauteur de 800 000 actions. Cette position vaut plus de 116,36 millions de dollars aux niveaux actuels – à peine un changement, même pour une couverture de 17 milliards de dollars.

Les analystes de Wall Street ont également montré un certain amour pour l’action. Parmi les taureaux se trouve l’analyste de Needham, Mike Matson, qui évalue ZBH comme un achat fort avec un objectif de prix de 202 $. L’analyste s’attend donc à ce que le titre grimpe d’environ 40 % au cours des prochains mois. (Pour regarder les antécédents de Matson, Cliquez ici)

«Nous pensons que ZBH a gagné en parts de marché au cours des derniers trimestres, donc à ce stade, nous attribuons les résultats plus faibles du 2T21 aux turbulences et à la variabilité du marché par géographie et sous-catégorie de produits, par opposition à un changement dans la dynamique concurrentielle. La direction continue de croire que l’arriéré du volume des procédures reste important, mais s’attend maintenant à ce que cela prenne plus de temps à traiter. Nous pensons toujours que ZBH peut atteindre et maintenir une croissance des revenus moyenne à un chiffre et générer une amélioration accrue des marges », a écrit Matson.

Le point de vue de Matson sur ZBH n’est guère aberrant, car le titre n’a pas moins de 13 critiques positives établies ces dernières semaines – pour un consensus d’analystes Strong Buy. Les actions ont un objectif de cours moyen de 192,69 $ et un cours de négociation de 145,46 $, suggérant une hausse d’environ 32 % pour les 12 prochains mois. (Voir l’analyse des actions ZBH sur TipRanks)

Société AES (AES)

Le deuxième choix de Loeb que nous examinerons ici est AES, un important générateur et distributeur d’électricité. Cette société, basée à Arlington, en Virginie, a une présence mondiale, avec des installations de production et de distribution d’électricité dans 15 pays. L’électricité est une denrée vitale, et même avec la récession induite par la pandémie l’année dernière, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires total de 9,66 milliards de dollars. Outre des revenus solides, les actions de la société ont augmenté de 38 % au cours des 12 derniers mois.

AES a publié un bénéfice conforme aux estimations pour le 2T21, à 4 cents par action. Bien que faible, il s’agit d’une augmentation par rapport à la perte nette de 22 cents par action signalée au premier trimestre et à la perte de 13 cents par action signalée au trimestre de l’année précédente. En haut de la ligne, les revenus ont été déclarés à 2,7 milliards de dollars, pour un gain de 21% en glissement annuel, et dépassant les estimations de plus de 11%.

Dans la perspective du trimestre à venir, AES a annoncé qu’elle avait retiré 1,1 GW de production au charbon au Chili et s’était engagée à remplacer cette électricité par 2,3 GW d’énergie renouvelable. De plus, la société a signé pour 1,8 GW de nouveaux contrats d’achat d’électricité. Cela porte le total des PPA à 2021 à 2,9 GW depuis le début de l’année. Le carnet de commandes PPA de la société s’élève désormais à 8,5 GW. Enfin, AES a reçu l’approbation réglementaire de ses services publics de l’Ohio et de l’Indiana, une étape qui permettra de progresser sur les nouveaux investissements prévus d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars – et augmentera la base tarifaire de l’entreprise de 9 % par an jusqu’en 2025.

AES verse un dividende aux actionnaires, et bien que le rendement soit modeste, à seulement 2,4%, le paiement est fiable – et a une histoire de 9 ans d’augmentation régulière des dividendes.

Et maintenant, nous arrivons au point intéressant : au cours du deuxième trimestre, Third Point de Loeb a jugé bon d’augmenter sa participation dans le titre de 49%. Le fonds a acheté 900 000 actions d’AES, d’une valeur de 21 888 000 $ aux prix actuels. L’achat porte la participation de Third Point dans la société à 2 750 000 actions, évaluées à plus de 66 millions de dollars.

Wall Street est également optimiste quant aux perspectives d’AES. L’analyste 5 étoiles d’Evercore, Durgesh Chopra, réitère sa décision de faire d’AES un « premier choix », écrivant : « Nous considérons AES comme un fournisseur d’énergie renouvelable de premier plan offrant une solution de stockage de batterie unique à Fluence. Malgré ces attributs d’élite et une croissance du BPA élevée de 7 à 9 % dans l’industrie, l’action à la clôture d’aujourd’hui se négocie à environ 13x 23 bénéfices, avec une remise importante par rapport à ses pairs des services publics américains à environ 18x et aux pairs renouvelables nationaux/internationaux à environ 25x. Nous continuons de considérer le rapport risque/rendement comme très attractif et voyons une évaluation haussière/baissière de 38$/23$ respectivement. AES reste notre premier choix diversifié.

Conformément à ces commentaires haussiers, Chopra attribue à AES une performance supérieure (c’est-à-dire un achat), et son objectif de prix de 30 $ laisse prévoir une hausse de 23% dans les mois à venir. (Pour voir le bilan de Chopra, Cliquez ici)

Dans l’ensemble, il est clair que Wall Street est d’accord avec cette perspective haussière. Cette action a 6 critiques positives, pour une note de consensus d’achat fort unanime. Les actions se négocient à 24,32 $ et leur objectif de cours moyen de 30,33 $ implique une hausse d’environ 25 % par rapport à ce niveau. (Voir l’analyse des actions AES sur TipRanks)

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.