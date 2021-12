Informations Bitcoin

Le milliardaire de 97 ans, Charlie Munger, dit qu’il n’achèterait « jamais » de crypto-monnaie

AnTy3 décembre 2021

« Je veux gagner mon argent en vendant aux gens des choses qui sont bonnes pour eux, pas des choses qui sont mauvaises pour eux », a déclaré le bras droit de Warren Buffett.

Charlie Munger de Berkshire Hathaway a réitéré sa critique des crypto-monnaies en déclarant qu’il ne participerait pas au boom « insensé » de la crypto.

«Je n’achèterai jamais de crypto-monnaie. J’aurais aimé qu’ils n’aient jamais été inventés », a déclaré l’investisseur de 97 ans et bras droit de Warren Buffett.

Selon lui, la Chine a pris la « bonne décision » en les interdisant, et en laissant le marché des crypto-monnaies continuer, la « civilisation anglophone » américaine a tout simplement pris la mauvaise décision.

« Je ne supporte tout simplement pas de participer à ces booms insensés, d’une manière ou d’une autre. Cela semble fonctionner; tout le monde veut s’impliquer, et j’ai une attitude différente. Je veux gagner mon argent en vendant aux gens des choses qui sont bonnes pour eux, pas des choses qui sont mauvaises pour eux », a déclaré Munger, qui, avec Buffett, a été critiqué par les participants au marché de la cryptographie pour avoir appelé Coca Cola pour « profiter avidement de donner du poison aux enfants.

« Croyez-moi, les personnes qui créent des crypto-monnaies ne pensent pas au client, elles pensent à elles-mêmes. »

Rappelons que ces gars ont appelé Bitcoin rat poison tout en livrant de manière non ironique du vrai poison (coca cola) au monde entier sous le couvert du capitalisme folklorique Je ne peux pas dire maintenant s’il s’agit de sénilité ou si la vieillesse a fait ressortir une nouvelle honnêteté dans leur approche du monde https://t.co/9fDtXzjcSy – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 1er novembre 2021

S’adressant aux investisseurs australiens lors de la conférence Sohn Hearts and Minds vendredi, Munger a en outre déclaré que l’environnement d’investissement était «un peu plus extrême» qu’il ne l’a été à son époque.

Lors d’une large discussion avec le Dr Mark Nelson du fonds spéculatif Caledonia, il a partagé son point de vue sur le marché actuel, qui serait largement surévalué.

Selon lui, alors que l’ère des dot-com était plus folle en termes de valorisations, dans l’ensemble, l’environnement actuel est « encore plus fou » que le boom des dot-com de la fin des années 1990 qui a conduit à un effondrement.

En plus de soutenir la répression de la Chine contre la cryptographie, il a également soutenu la tentative du pays de réprimer « certaines des exubérances » du capitalisme.

