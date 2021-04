Le milliardaire de Spotify Daniel Ek dans l’offre publique d’achat d’Arsenal et le démantèlement de Stan Kroenke bénéficie du soutien de Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira

Le co-fondateur de Spotify, Daniel Ek, s’apprête à lancer une OPA d’Arsenal – avec l’aide des légendes du club Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira.

Le milliardaire suédois a jeté son chapeau dans le cercle proverbial sur son intérêt pour le club du nord de Londres au milieu des manifestations de fans contre l’actuel propriétaire Stan Kroenke.

.

Daniel Ek vaut plus de 3 milliards de livres sterling, mais Kroenke valoriserait Arsenal à environ 2 milliards de livres sterling

Il a écrit sur Twitter: «En grandissant, j’ai applaudi @Arsenal d’aussi loin que je m’en souvienne. Si KSE souhaite vendre Arsenal, je serais heureux de jeter mon chapeau dans le ring.

Ek vaut 3,38 milliards de livres sterling, selon Forbes, et son intérêt pour le club serait “ très réel ”.

Le Telegraph affirme que le magnat de Spotify est sur le point de faire une offre à Kroenke et a travaillé avec trois des légendes Invincibles du club.

Le rapport ajoute que Henry, Bergkamp et Vieira pourraient retourner à l’Emirates Stadium en cas de prise de contrôle et faire partie de la nouvelle configuration.

.

Daniel Ek a publiquement jeté son chapeau dans le ring si Kroenke cherchait à vendre

Rien n’indique cependant que Kroenke soit prêt à vendre le club.

Son fils, Josh, a participé à un forum des fans la semaine dernière pour répondre aux préoccupations des supporters suite à l’implication du club dans les plans bâclés de la Super League européenne.

Arsenal devait être l’un des 12 membres fondateurs de la controversée ligue séparatiste, une décision qui a suscité beaucoup de fureur auprès de la base de fans du club.

Josh Kroenke a été informé qu’il était “ déconnecté ” du forum des fans et a été invité à vendre Arsenal à quelqu’un qui comprend les fans s’il ne veut pas s’engager avec eux.

. – .

Kroenke est une figure impopulaire parmi les fans d’Arsenal

Kroenke a confirmé qu’ils n’avaient “ aucune intention de vendre ” Arsenal, bien que cela n’ait pas atténué les rumeurs selon lesquelles Ek pourrait lancer une offre.

Le Times rapporte qu’Arsenal est “ sceptique ” quant au sérieux de l’offre du fondateur de Spotify, le club étant évalué par les Kroenkes à environ 2 milliards de livres sterling.

Les fans des Gunners ont exprimé leur colère contre Kroenke lors de leur manifestation devant les Emirats vendredi avec des refrains de “ f *** off Stan Kroenke, sortez de notre club ” et “ nous voulons que notre Arsenal revienne ” ont été entendus par la foule.

Les manifestations ont été soutenues par les légendes des Gunners Ian Wright et Martin Keown, qui ont déclaré à talkSPORT que les propriétaires “ nous voyaient comme des imbéciles ”.

Et le meilleur buteur de tous les temps du club, Henry, a rejoint ses anciens coéquipiers pour soutenir les manifestations, admettant qu’il était triste de ne pas pouvoir les rejoindre en personne.

. – .

On dit que Henry et Vieira font partie des légendes d’Arsenal travaillant avec Ek

“Les fans d’Arsenal ont parlé, ils ne sont pas satisfaits et je suis avec eux”, a-t-il déclaré lundi lors du talkSPORT Breakfast.

«Je suis aussi fan et je suis content des protestations. Je ne pouvais pas y aller, car vous pouvez l’imaginer, mais j’étais content d’eux.

«C’est le club des fans, les fans décideront toujours de l’avenir du club et si les fans veulent que les choses se passent, c’est sur vous, et ils n’étaient pas heureux de ce qui se passait et à juste titre.

«À un moment donné, cela suffit. Vous êtes assis là et soutenez le club, mais ensuite ils ont fait ce qu’ils ont fait avec la Super League sans consulter personne, et je me suis dit “wow”. “