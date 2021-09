Le milliardaire Howard Marks : Bitcoin a des avantages par rapport à l’or

in

J’explique aux gens depuis de nombreuses années déjà :

**Bitcoin par rapport à l’or**

L’or est cher à stocker en toute sécurité.

L’or est extrêmement cher et lent à transporter en toute sécurité, en particulier de grandes quantités.

L’or est lourd, il prend de la place.

Vous ne pouvez pas marcher très loin avec beaucoup d’or. Vous ne pouvez pas du tout nager avec plus que quelques pièces d’or.

L’or peut être confisqué. L’or a déjà été confisqué par le gouvernement américain.

Les voleurs de route, les gardes-frontières corrompus, les pirates et autres peuvent simplement vous tuer, puis prendre l’or que vous transportiez.

La densité du tungstène est très proche de celle de l’or. Il y a maintenant des barres de tungstène dorées en circulation. Il nécessite un équipement et un savoir-faire spéciaux pour détecter le tungstène recouvert d’or.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Bitcoin est facile et peu coûteux à stocker en toute sécurité.

Bitcoin est peu coûteux à transporter, et comparé à l’or, le transport de Bitcoin est « instantané ».

Bitcoin ne pèse rien et prend peu ou pas de place.

Bitcoin ne peut pas être détecté et peut traverser n’importe quelle frontière ou aéroport.

Le bitcoin n’empêchera pas les réfugiés de parcourir de longues distances ni de traverser les rivières à la nage.

Bitcoin ne peut pas être confisqué. Les voleurs, les pirates, les flics corrompus, les soldats, etc. ne sauront pas que vous en possédez (à moins que vous ne le leur disiez), et ils ne peuvent pas simplement vous tuer et prendre votre Bitcoin.

Bitcoin peut être envoyé sur Internet.

Personne ne dépense l’or comme argent de nos jours.

Les gens utilisent Bitcoin comme monnaie et comme réserve de valeur.