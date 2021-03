Le milliardaire Jack Ma a dirigé le groupe Ant se classe au premier rang mondial des brevets sur la blockchain

Ant Group détient le plus grand breveté de blockchain au monde, IBM restant le développeur de brevets le plus cité dans l’espace blockchain.

Un nouveau rapport montre que Ant Group, propriété du milliardaire chinois de la technologie Jack Ma, a déposé le plus grand nombre de brevets basés sur la blockchain l’année dernière. Selon le rapport de recherche, les entreprises basées en Chine dominent la liste du nombre de dépôts de brevets dans la blockchain.

Le rapport a été publié par Intellectual Asset Management, un magazine qui se concentre sur la propriété intellectuelle. Le rapport a tiré ses données du Derwent World Patents Index. Selon la publication, Ant Group a déposé 2298 brevets sur la blockchain, 586 ayant été ajoutés l’année dernière. Cependant, il s’agit d’une réduction de 33% par rapport aux 880 brevets déposés en 2019.

Cependant, en déposant environ 1748 brevets basés sur la blockchain, Ping An a vu le volume de ses demandes de brevets bondir de 291 seulement l’année précédente. La société basée à Shenzhen possède des établissements financiers et d’assurance qui offrent un large éventail de services tels que la gestion d’actifs, la banque et les fiducies. La société a tenu à faire sentir sa présence dans l’espace de la blockchain, Ping An Bank ayant créé une boutique axée sur la blockchain en 2018.

Le nombre élevé de brevets de blockchain de Ping An a permis à l’entreprise de se classer deuxième au-dessus de Tencent, qui est maintenant classée troisième. Tencent a déposé 1 666 demandes de brevet l’année dernière.

Vient quatrième est le conglomérat technologique mondial, IBM, avec environ 647 brevets blockchain d’ici 2019. Il convient de noter qu’IBM est la seule entreprise basée aux États-Unis qui apparaît dans le rapport. Cependant, bien que les entreprises chinoises dominent en ce qui concerne le nombre de brevets, IBM se vante d’un taux de citations élevé au sein de l’industrie. La société américaine se vante également de détenir la plupart des premiers droits intellectuels de la blockchain.

Le rapport indique également que le nombre de demandes de brevets de blockchain dans le monde a connu une spirale descendante au cours des trois dernières années. Le rapport indique que 12300 brevets ont été déposés en 2018, 11299 en 2019, tandis que 9415 l’ont été en 2020.