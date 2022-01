Le milliardaire Jeff Gundlach décourage l’achat de Bitcoin au prix actuel

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’investisseur milliardaire Jeff Gundlach s’attend à une récession cette année et déconseille d’acheter du Bitcoin comme forme de protection pour le moment.

***

Gundlach, qui est le PDG de Doubleline Capital, et est également connu comme le « roi des obligations », a mis en garde contre « une récession dans la dernière partie de cette année », dans une interview avec Yahoo Finance, publiée samedi.

Votre société Doubleline Capital a plus de 137 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Mais il est aussi lui-même un influenceur financier : Institutional Investor l’a nommé « Gestionnaire de fonds de l’année » en 2013 et Bloomberg Markets l’a nommé l’un des « Cinquante personnes les plus influentes » en 2012, 2015 et 2016. Selon Forbes, sa valeur nette est actuellement 2,2 milliards de dollars.

Yahoo lui a demandé s’il y aurait une récession en 2023. « Je pense que le marché obligataire montre déjà un indicateur de récession suffisant qui semble assez probable en 2023 », a répondu Gundlach.

« Je ne pense pas que beaucoup de responsables de la Fed (Réserve fédérale américaine), d’économistes et d’investisseurs apprécient le fait que l’économie continue de chanceler à des taux d’intérêt de plus en plus bas, donc je pense que la Fed doit simplement augmenter les taux quatre fois. et vous allez commencer à voir une pléthore de signes de récession », a-t-il averti, ajoutant :

C’est certainement une probabilité non nulle que vous ayez une récession d’ici la fin de 2022.

Acheter Bitcoin à des prix inférieurs

Concernant Bitcoin, Gundlach a souligné que la crypto-monnaie est « pour les spéculateurs ». Citant les récents mouvements de prix BTC, il a déclaré :

À ce stade, je déconseillerais Bitcoin… Vous devriez peut-être l’acheter pour 25 000 $.

Notant qu’il n’a jamais possédé de bitcoins, le PDG de Doubleline a admis: « Ce n’est pas dans mon ADN. »

Il expliqua: « Les liens correspondent à ma culture de lâcheté. Je ne suis pas du tout un investisseur dynamique et en fait, je suis en quelque sorte un investisseur anti-momentum, et je pense que Bitcoin est uniquement destiné aux investisseurs dynamiques. »

Gundlach avait été un critique féroce de Bitcoin, mais en 2020 il a relativement changé d’avis sur la crypto-monnaie et cela lui a semblé l’un des moyens (avec l’or) de se protéger de l’inflation, même s’il n’en possède pas, car il préfère le réel et tangible au numérique. C’était sa comparaison à l’époque:

Je préfère les choses que je peux mettre dans le coffre de ma voiture. Je préfère mon Mondrian au mur à une entrée numérique qui a la même valeur.

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview ici :

Inflation : mauvais signe

Beaucoup d’autres semblent pessimistes cette année. Par exemple, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré que la Réserve fédérale pourrait devoir augmenter les taux d’intérêt à court terme plus de quatre fois cette année. « L’inflation peut être pire que ce que les gens pensent. Personnellement, je serais surpris s’il n’y avait que quatre augmentations cette année », a-t-il déclaré.

Une enquête menée par la banque JPMorgan auprès des clients a révélé que 55% pensent que Bitcoin cette année vaudra 60 000 $ ou plus, tandis que 45% pensent qu’il vaudra 40 000 $ ou moins.

Sources : Yahoo Finance, Bitcoin.com, archives

Version de Bitcoin quotidien

Image de Unsplash