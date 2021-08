Le milliardaire John Paulson décrit les crypto-monnaies comme une “bulle sans valeur”, atteignant finalement zéro.

in

John Paulson, un gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire renommé, est fermement opposé à l’investissement dans les crypto-monnaies.

Le lundi 30 août, Paulson a eu une interview approfondie avec Bloomberg TV où il a qualifié les crypto-monnaies de “bulle”, et leurs valeurs finiront par tomber à zéro.

“Je dirais que les crypto-monnaies sont une bulle. Quel que soit l’endroit où elles sont négociées, aujourd’hui finira par s’avérer sans valeur. Une fois que l’exubérance s’estompera ou que les liquidités seront épuisées, elles se réduiront à zéro. Je ne recommanderais à personne d’investir dans les crypto-monnaies, “

Paulson a décrit les actifs cryptographiques comme une “offre limitée de rien”, se référant à un montant fixe que certaines pièces ont, y compris la limite de 21 millions de Bitcoin, bien que d’autres n’aient pas cette limite.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne se contentait pas de vendre des crypto-monnaies, Paulson a déclaré que les prix des crypto-monnaies sont trop volatils, ce qui rend une telle classe d’actifs trop risquée pour qu’il puisse vendre ou parier contre. Il a souligné l’extrême volatilité de la crypto-monnaie, déclarant qu’un pari court pourrait la ruiner à court terme, même s’il s’avérait juste à long terme.

Paulson a déclaré: «En crypto, il y a un inconvénient illimité. Donc même s’il aurait raison à long terme, à court terme, il serait anéanti. »

Paulson a déclaré à Bloomberg qu’il pariait sur un autre actif alternatif, l’or, comme valeur refuge pour le moment. Il a révélé qu’il préférait acheter de l’or, affirmant que le métal précieux avait tendance à bien se comporter pendant les périodes de forte inflation. Il a déclaré qu’il continue d’acheter de l’or en prévision de la hausse de l’inflation à mesure que la masse monétaire augmente.

Paulson, le gestionnaire de fonds spéculatifs qui a fait une fortune de 20 milliards de dollars en prédisant le krach immobilier américain en 2008, prédit maintenant que les crypto-monnaies atteindront zéro.

Intérêts entre hedge funds

La ligne dure de Paulson contre les crypto-monnaies contraste fortement avec la plupart de ses collègues des hedge funds qui ont récemment adopté Bitcoin et d’autres jetons numériques.

Certains gestionnaires de fonds spéculatifs célèbres, comme Paul Tudor, sont des investisseurs Bitcoin. En revanche, Brevan Howard, une société européenne de gestion de hedge funds, a investi un petit pourcentage de ses fonds dans des crypto-monnaies. Son co-fondateur, le milliardaire Alan Howard, est un grand partisan de l’espace crypto.

En février. Bill Miller, un investisseur américain chevronné et gestionnaire de fonds spéculatifs, a approuvé que sa société de gestion d’investissement, Miller Value Partners, investisse 15 % de ses actifs dans Bitcoin Trust de Grayscale.

En mai, Ray Dalio, fondateur et co-directeur des investissements de la plus grande société de fonds spéculatifs au monde, Bridgewater Associates, a révélé qu’il avait acheté des Bitcoins et a déclaré qu’il préférerait investir dans Bitcoin plutôt que dans des obligations.

Les hedge funds sont non seulement conscients des risques, mais aussi du potentiel à long terme des crypto-monnaies. L’intérêt accru des gestionnaires de fonds spéculatifs contraste fortement avec le scepticisme qui prévaut parmi les gestionnaires d’actifs plus traditionnels, préoccupés par la forte volatilité des actifs cryptographiques et l’incertitude concernant la réglementation.

Source de l’image : Shutterstock