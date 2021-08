Le milliardaire John Paulson dit que les crypto-monnaies sont des “bulles, sans valeur”, mais il ne serait pas court non plus

in

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le milliardaire John Paulson qualifie les crypto-monnaies de “sans valeur” et dit qu’il ne serait pas non plus à découvert. “Je ne recommanderais à personne d’investir dans les crypto-monnaies”, a-t-il déclaré.

***

Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire américain John Paulson continue de s’opposer violemment à l’investissement dans les crypto-monnaies, les qualifiant de “bulle” et affirmant que “peu importe où ils opèrent aujourd’hui, [las criptomonedas] ils finiront par se révéler sans valeur. »

Cependant, malgré cela, il a investi dans la crypto. Dans une interview aujourd’hui au média Bloomberg dit :

Bloomberg demande : « Qu’en est-il des crypto-monnaies ? Es-tu croyant ?”

“Non, je ne suis pas.” Et je dirais que les crypto-monnaies ils sont une bulle. Je les décrirais comme une offre limitée de rien. Ensuite, dans la mesure où il y a plus de demande que d’offre limitée, le prix augmenterait. Mais à mesure que la demande baisse, le prix va baisser. Il n’y a aucune valeur intrinsèque pour aucune des crypto-monnaies, sauf qu’il y a un montant limité.

Il ajoute : « Les crypto-monnaies, quel que soit l’endroit où elles sont négociées aujourd’hui, finiront par se révéler sans valeur. Une fois que l’exubérance s’estompe ou que les liquidités s’épuisent, elles seront réduites à zéro. Je ne recommanderais à personne d’investir dans les crypto-monnaies.”

Le point de vente demande: “D’après ce que vous venez de dire, pourquoi ne pas vendre une grande quantité de crypto-monnaies?”

« La raison pour laquelle nous avons vendu à découvert le subprime (risque élevé) était qu’il était asymétrique : vendre à découvert une obligation au pair qui a une durée limitée qui se négocie à un écart de 1% des obligations du trésor. Vous ne pouvez donc pas perdre plus que la marge de la durée. En crypto-monnaies, l’inconvénient est illimité. Donc même s’il pouvait avoir raison à long terme, à court terme, il serait anéanti. Dans le cas du Bitcoin, il est passé de 5 000 $ à 45 000 $. Il est trop volatile pour être court.

Soutenir l’or

Paulson est le gestionnaire de fonds spéculatifs qui a fait fortune en pariant contre le marché immobilier américain il y a environ 14 ans.

Paulson a dit que continuer à acheter de l’or en prévision d’une hausse de l’inflation à mesure que la masse monétaire augmente. Mentionné:

La masse monétaire a augmenté de 25 % l’année dernière et le meilleur indicateur de l’inflation est la masse monétaire. Je pense donc que l’inflation dépasse largement les attentes actuelles.

D’autres milliardaires pensent différemment à investir dans la crypto. Au QuotidienBitcoin Nous avons passé en revue beaucoup de ceux qui investissent une partie de leur fortune (pas tous, œil) dans les crypto-monnaies :

Sources : Bloomberg et Coindesk

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash