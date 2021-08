Le milliardaire John Paulson préfère l’or au BTC ; « Il y a un montant très limité de lingots investissables »

Informations Bitcoin

Le milliardaire « Big Short » John Paulson préfère l’or au Bitcoin car « il y a une quantité très limitée de lingots à investir »

Et pourtant, il ne comprend pas Bitcoin ; on dirait qu’il est marié à ses sacs d’or. Et il ne peut pas non plus mettre un short sur la crypto car “il y a un inconvénient illimité” pour eux, et il ne veut pas que ce commerce surpasse son “plus grand commerce” fait il y a une décennie.

Le milliardaire John Paulson, qui a récolté 20 milliards de dollars lors de la crise « Big Short » de 2008, affirme que les crypto-monnaies sont une bulle qui « finira par se révéler sans valeur ».

Alors que Paulson a fait les choses en pariant contre le marché immobilier américain il y a plus de dix ans, on ne peut pas en dire autant du marché de la cryptographie, où le commerce le plus simple semble être long ou ultra-long.

Les choses ne semblent pas aller bien avec son entreprise. Selon Bloomberg, il a transformé son hedge fund en un family office l’année dernière après que les actifs soient passés de leur sommet de 38 milliards de dollars en 2011 à environ 9 millions de dollars en 2019, et “il s’est retrouvé à gérer principalement son propre argent”.

Tout comme Paulson, le célèbre gestionnaire de fonds spéculatifs « Big Short » Michael Burry a également décrit Bitcoin comme la « plus grande bulle spéculative de tous les temps » en mars, puis trois mois plus tard, à la suite de la vente massive. Il a déclaré que l’actif cryptographique s’effondrerait, mais depuis lors, BTC a fortement reculé et est de retour pour atteindre 50 000 $.

Crypto détruisant lentement tous vos grands héros courts https://t.co/14OJJlsFQ3 – CMSolflare (@cmsholdings) 30 août 2021

Maintenant, dans une interview avec Bloomberg, Paulson, 65 ans, a rejeté les actifs cryptographiques en déclarant: “Je ne recommanderais à personne d’investir dans les crypto-monnaies”.

Il est logique qu’il investisse dans l’or et pense que le métal précieux « se porte très bien en période d’inflation », notant que la dernière fois que le milliard était parabolique, c’était dans les années 1970, alors qu’il y avait deux ans d’inflation à deux chiffres.

Il explique en outre pourquoi l’or est exactement parabolique, ce qui est fondamentalement “une quantité très limitée d’or investissable”.

« Alors que l’inflation augmente, les gens essaient de sortir du revenu fixe. Ils essaient de sortir de l’argent. Et l’endroit logique où aller est l’or, mais parce que la quantité d’argent qui essaie de sortir des liquidités et des titres à revenu fixe éclipse la quantité d’or investissable, le déséquilibre de l’offre et de la demande fait monter l’or.

Et pourtant, il n’obtient pas de Bitcoin. Il pourrait très bien être marié à ses sacs d’or.

Selon lui, en ce qui concerne les crypto-monnaies, elles constituent “une offre limitée de rien” et elles n’ont “aucune valeur intrinsèque”. « Donc, dans la mesure où il y a plus de demande que l’offre limitée, le prix augmenterait. Mais dans la mesure où la demande baisse, le prix baisse », a-t-il déclaré.

Paulson a ajouté que les actifs cryptographiques « finiront par se révéler sans valeur » et iront à zéro une fois que l’exubérance se sera dissipée ou que les liquidités se seront taries.

Compte tenu de sa confiance dans les cryptos allant à zéro, il serait logique que Paulson leur mette un gros short. Mais pas selon le milliardaire car “il y a un inconvénient illimité” pour eux.

« Même si je pouvais avoir raison sur le long terme, à court terme, je serais anéanti. Dans le cas de Bitcoin, il est passé de 5 000 $ à 45 000 $, c’est tout simplement trop volatil pour être court.

Bitcoin/USD BTCUSD

47 876,8285-387,80 $-0,81 %

Volume 28,24 bVariation -387,80$Ouverture47 876,8285$Circulation 18,8 mMarket CAP 900,16 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.