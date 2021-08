Le milliardaire “le plus intrigué” par la crypto malgré le recul de la réglementation + Plus d’actualités Crypto new media

par

Dan Loeb. Source : capture d’écran vidéo, Youtube/Bloomberg Markets and Finance

L’actualité des investissements

Dan Loeb, PDG et fondateur d’un hedge fund américain de plusieurs milliards de dollars Troisième point, dans sa lettre aux investisseurs, a déclaré que le fonds continuerait à rechercher davantage d’investissements liés à la cryptographie, car ils sont “les plus intrigués par son potentiel à devenir une technologie perturbatrice, ayant un impact sur de larges pans de l’économie”. “Récemment, les investisseurs se sont inquiétés de l’impact d’une réglementation croissante, mais nous pensons qu’elle a des avantages à long terme, car un ensemble plus clair de garde-corps devrait ouvrir la voie à un plus grand nombre de capitaux à affluer dans l’industrie”, a ajouté Loeb. . Le fonds a déjà investi dans CipherTrace, Au niveau du bit, FTX, eToro, et Cercle.

L’actualité des CBDC

La création de monnaies numériques de banque centrale pour lutter contre les inégalités économiques avec de nouveaux canaux de prêt et de paiement de détail doit être conçue de manière à ne pas «cannibaliser» le système financier commercial d’un pays, selon JPMorgan Chase & Co., tel que rapporté par Bloomberg. Si elles sont créées à la hâte, les CBDC de détail pourraient risquer de « désintermédier les banques commerciales » et entraîner l’exode de 20 à 30 % de leur base de financement – ​​« potentiellement rapidement sous tension », selon le rapport.

Actualités économiques

Aux États-Unis, la masse salariale non agricole a augmenté de 943 000 emplois le mois dernier après avoir augmenté de 938 000 en juin, a rapporté ., ajoutant que les économistes avaient prévu une augmentation de la masse salariale de 870 000 emplois. L’emploi est désormais inférieur de 5,7 millions d’emplois à son sommet de février 2020.

L’actualité des échanges

La société d’informatique financière gérée par l’État de Corée du Sud, Koscom, est en pourparlers avec les 30 plus grandes bourses du pays pour co-créer un système de compensation qui pourrait aider les bourses à conserver les fonds des clients sans risquer de pertes, même si elles sont obligées de fermer à la fin du mois prochain. Une période de grâce pour que les échanges cryptographiques adoptent une gamme de nouveaux protocoles, y compris les exigences bancaires et de lutte contre le blanchiment d’argent, expire le 24 septembre. le processus de candidature. La mesure permettrait aux bourses d’éviter les liquidations forcées de KRW.

Rampe a déclaré qu’il était devenu une rampe d’accès pour être immatriculé au Royaume-Uni Autorité de conduite financière, en tant que 8e entreprise de crypto-actifs à obtenir cette approbation.

L’actualité de la blockchain

La plate-forme Blockchain Tezos (XTZ) a déclaré avoir terminé sa septième mise à niveau, Granada, qui réduit son temps de blocage de 60 à 30 secondes. Il réduit également la consommation de gaz des contrats intelligents de 3 à 6 fois et introduit la cuisson des liquidités. Aussi, l’équipe de baseball Mets de New York ont ajouté Tezos en tant que marque annoncée dans leur parc de baseball, Citi Field. Le réseau Oracle décentralisé Chainlink (LINK) a annoncé ses plans pour le protocole d’interopérabilité inter-chaînes, qui fournira aux développeurs une norme open source pour la création d’applications inter-chaînes pouvant interagir sur plusieurs réseaux blockchain via une seule interface. Il a également annoncé le lancement sur le réseau principal de Chainlink Keepers, un nouveau service décentralisé qui permettra aux utilisateurs d’automatiser et de décentraliser les fonctions et la maintenance des contrats intelligents.

L’actualité des adoptions

Échange de crypto Coinbase a déclaré qu’il ajoutait la prise en charge de plus de méthodes de paiement et de retrait, comme Apple Pay et Google Pay, aux États-Unis, tout en permettant aux utilisateurs ayant des comptes bancaires liés de vendre jusqu’à 100 000 USD par transaction. Désormais, les utilisateurs possédant une carte de débit Visa ou Mastercard liée à leurs portefeuilles Apple verront automatiquement Apple Pay apparaître comme mode de paiement lors des transactions avec Coinbase sur leurs téléphones portables, tandis que Google Pay devrait être disponible cet automne. Groupe de mode Philipp Plein a déclaré qu’il commencerait à accepter les paiements sous 15 formes différentes de crypto-monnaie. Les pièces seront acceptées pour les achats dans les magasins de détail du groupe dans le monde entier, ainsi que sur la plateforme de commerce électronique de la marque. Protocole musical décentralisé appartenant à la communauté Audius a déclaré avoir dépassé les 5 millions d’utilisateurs actifs mensuels. L’équipe a également déclaré que le protocole est un lieu d’expérimentation populaire pour les artistes passionnés de technologie comme deadmau5 et 3lau, mais il a également fourni un refuge indispensable pour les scènes spécialisées et l’exploration de genres différents, une musique souvent mal desservie par la musique en streaming existante. services et plateformes.

Actualité de la réglementation

Un commissaire à la Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises des États-Unis (CFTC) Brian Quintenz a déclaré que le Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) n’a pas compétence sur les « produits purs ou leurs plates-formes de négociation », y compris les crypto-actifs.

Actualités NFT

Géant de la BD merveille et son partenaire à jeton non fongible (NFT) VeVe a annoncé que les premiers cryptocollectibles Spider-Man seront mis en vente ce week-end. La première série de jetons non fongibles comprendra cinq variantes de Spider-Man, au prix de 40 USD à 400 USD, tandis que les futurs objets de collection VeVe comprendront Wolverine, Iron Man et Captain America ainsi que des bandes dessinées numériques.

Actualités minières

Société minière de Bitcoin (BTC) Bitfarms a annoncé avoir extrait le BTC 391 le mois dernier, soit 96% de plus qu’en janvier de cette année. Il a également extrait 1 748 BTC de BTC au cours des sept premiers mois de 2021.

