Le milliardaire le plus riche du monde, Elon Musk, tweete à nouveau, augmentant le Shiba Inu de plus de 20 % ⋆ ZyCrypto

Deux crochets, deux traits de soulignement, trois barres obliques et un emoji représentant une fusée ont suffi à Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, pour augmenter la valeur de Shiba Inu de 21%.

Shiba, qui se négociait à 0,000026 $, quelques heures avant le tweet d’Elon Musk, est passé à 0,00002875 $ à peine 10 minutes après son tweet, incitant la pièce sur le thème de floki à réintégrer la zone verte et aidant beaucoup à retrouver l’optimisme sur le potentiel pour le quatrième trimestre de réaliser plus de gains. pour Shiba Inu, Floki et Dogecoin.

SHIB a enregistré sa plus forte augmentation en mai lorsqu’il a atteint 0,00004934 $ avant de retomber en dessous de la zone de prix de 0,000026 $. Après une série de pistes vertes, SHIB a commencé à voir des pertes rouges tomber derrière le seuil de 0,000027 $ depuis trois jours et s’étendant jusqu’aux premières heures d’aujourd’hui avant que le tweet d’Elon n’apporte le sauvetage. Réalisant maintenant à quel point son influence reste puissante sur l’espace cryptographique, Elon n’a pas tardé à répondre en disant plutôt sarcastiquement :

« J’y ai pensé et… je ne suis pas désolé d’avoir fait la fête. »

L’ascension de Shiba Inu en perspective

Shiba Inu a extrêmement bien réussi en 2021, en grande partie sur les ailes d’Elon Musk qui semble avoir un faible pour les pièces à thème canin. Depuis son émergence dans le top 20 des crypto-monnaies, SHIB a procuré aux premiers investisseurs des gains considérables alors qu’il poursuit un long mais optimiste voyage vers un point de repère de 0,50 $.

Graphique SHIBUSD par TradingView

Pour mettre en perspective, un investissement de 1000 $ dans Shiba Inu au début de l’année 2021 vaudra 328 millions de dollars à l’heure actuelle. Par rapport à DOGE, qui a connu une progression tout aussi impressionnante jusqu’à son prix de détail actuel de 0,24 $, un investissement de 1 000 $ en janvier aurait rapporté 49 000 $. Ce serait 87 000 $ en POLY, 106 000 $ en SOL, environ 12 000 $ en ADA et 5 100 $ s’il était investi dans le XRP assiégé.

Musk l’influenceur

Elon a commencé à tester son influence dans l’espace crypto avec Bitcoin. En mai, sa déclaration de la volonté de Tesla de faire du Bitcoin l’un de ses modes de paiement, a fait grimper les prix, aidant BTC à atteindre son point de repère de 65 000 $ ATH avant de tirer le tapis sur l’arrangement et de provoquer une perte de valeur de 12%.

L’influence d’Elon sur BTC semble être minime par rapport aux autres crypto-monnaies à thème canin pour lesquelles il est devenu un maître des relations publiques de la marque.