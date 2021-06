Le milliardaire mexicain acceptera le BTC pour son activité bancaire

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Ricardo Salinas Pliego, un milliardaire mexicain, a approuvé l’utilisation de Bitcoin (BTC) et a déclaré que sa banque, Banco Azteca, développerait la première activité bancaire BTC au Mexique.

Le troisième magnat le plus riche du Mexique, âgé de 65 ans, a déclaré dimanche sur Twitter, déclarant qu’il “recommande d’utiliser BTC”; sa banque et lui-même « seront la première banque à accepter le BTC au Mexique ».

Le propriétaire de Banco Azteca, la plus grande banque du pays, a répondu au fondateur de MicroStrategy Inc. Michael Saylor, qui commentait les images vidéo. Dans cette vidéo, le magnat mexicain a critiqué le peso fiduciaire national mexicain comme une « fraude » dans cette vidéo, blâmant l’échec du gouvernement et dévaluant la monnaie fiduciaire.

Dimanche, Salinas a déclaré que lui et sa banque s’efforçaient d’être la première institution financière du Mexique à accepter le BTC au Mexique. Il a également suggéré que tous les investisseurs étudient la crypto-monnaie et son avenir. Ce fanatique mexicain de crypto-monnaie a appelé BTC un nouvel or, arguant que le formulaire est “beaucoup plus portable, appeler pour transporter Bitcoin est beaucoup plus facile que d’avoir des lingots d’or dans vos poches”.

Selon les données de Bloomberg, Salinas a un actif estimé à 15,8 milliards de dollars ; Leurs activités sont répandues dans les secteurs de la vente au détail, de la banque et de la radiodiffusion. La fortune mexicaine a accumulé 2 800 millions de plus cette année. Salinas a déclaré en novembre dernier qu’environ 10% du portefeuille liquide avait investi dans Bitcoin.

Banco Azteca n’a pas encore répondu au dernier commentaire de Salinas.

D’autre part, MicroStrategy a récemment acquis plus de 13 000 BTC et possède plus de 100 000 BTC. Cependant, l’achat n’a pas incité le marché à s’éloigner du sentiment FUD, provoquant une fluctuation drastique. La Chine a resserré sa surveillance réglementaire et renforcé sa répression des activités minières de Bitcoin dans la province du Sichuan.

Bitcoin était stable et était en hausse d’environ 4,27%, s’échangeant à environ 34 408 $ au cours de la journée, selon Coindesk.

Source de l’image : Wikipédia