Le milliardaire mexicain Ricardo Salinas déclare dans le message du Nouvel An : « Investissez dans Bitcoin » (avec vidéo)

Le troisième homme le plus riche du Mexique, propriétaire de TV Azteca et de Banco Azteca, déclare : « Ne soyez pas jaloux, croyez en vous et achetez du Bitcoin.

Ricardo Salinas Pliego, le troisième homme le plus riche du Mexique, propriétaire parmi d’autres grandes sociétés de Banco Azteca et TV Azteca et grand passionné de Bitcoin, a envoyé un message à ses près de 960 000 abonnés sur Twitter. Le message comprenait un conseil d’investissement important : achetez du Bitcoin.

Voici le message vidéo complet :

Mes chers 957 200 abonnés sur Twitter, je vous laisse un message de #Noël et de #FindeAño, veuillez l’écouter et le partager. Un câlin et toute la réussite de l’univers pour vous tous, que Dieu vous donne la santé, l’envie de vivre et d’aller de l’avant, le monde appartient aux rêveurs ! pic.twitter.com/yL3HSNb9Hb – Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) 24 décembre 2021

Dans le message, il propose d’offrir trois « cadeaux » à Noël :

« Il y a trois conseils : le premier : éloignez-vous des envieux et des envieux, cela ne vous laissera rien de bon ; beaucoup mieux, vous pouvez vous réjouir du succès des autres, vous vivez mieux.

Numéro 2 : éloignez-vous de la monnaie fiduciaire : le dollar, l’euro, le yen, le peso, c’est tous la même histoire, c’est de la fausse monnaie, du papier-monnaie, des mensonges et les banques centrales produisent plus d’argent que jamais. Investissez dans Bitcoin.

Et 3 : croyez en vous, la force intérieure que l’on a pour réaliser vos idéaux est énorme. Si vous croyez vraiment en vous, rien ne peut vous arrêter.

Ce sont mes trois cadeaux et un dernier conseil : continuons tous à lutter pour la liberté, car sans liberté il n’y a pas d’innovation et sans innovation nous resterons tous dans la misère. Nous ne voulons pas de cela. Battons-nous pour des pays libres, avec beaucoup d’innovation, avec beaucoup de concurrence et où il y a de la prospérité pour tous, c’est mon meilleur souhait ».

Salinas et Bitcoin

Comme nous l’avons écrit tout au long de l’année, il a conseillé à plusieurs reprises d’acheter du Bitcoin comme moyen d’investissement pour se protéger contre l’inflation. En fait, il a dit que ses premiers achats datent de 2013 et que cela a été l’un de ses meilleurs investissements. Dans sa biographie sur Twitter, il se définit comme un « homme d’affaires mexicain et détenteur de Bitcoin ».

Hier encore, il a encore insisté avec Bitcoin, comparant ce qui a été acheté avec un dollar en 1932 et 2020, pour expliquer l’effondrement causé par l’inflation :

Les banques centrales et les gouvernements utilisent l’INFLATION pour voler votre pouvoir d’achat et vous garder là où ils veulent vous avoir… effrayés, contrôlés, silencieux et sans liberté, ils vous fixent des horaires, ils vous imposent des réglementations et ils gardent votre argent grâce aux « taxes ». « . #Bitcoin ???? pic.twitter.com/4DCHZprweH – Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) 26 décembre 2021

Maintenant, Salinas insiste sur le fait qu’il ne prend en charge que Bitcoin, pas d’autre crypto.

De même, il a conseillé la lecture d’au moins 30 livres par an : « Plus que l’éducation financière, des temps très difficiles arrivent.

Un lecteur lui demande quels titres il propose pour l’année prochaine et voici sa réponse, en insistant sur la crypto-monnaie :

Commencez avec « Le modèle #Bitcoin » mais maintenant… aujourd’hui ! https://t.co/CwTGbjBPxv – Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) 27 décembre 2021

