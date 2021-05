Le milliardaire Mike Novogratz partage son point de vue sur Bitcoin (BTC) et crypto

Le prix du Bitcoin (BTC / USD) a presque atteint 65000 $ vers le 14 avril, soit il y a plus d’un mois, à ce stade. Depuis lors, cependant, la pièce a baissé, passant beaucoup de temps au niveau de support de 48000 $, pour remonter brièvement à 58000 $, puis, au cours de la semaine dernière, a plongé de plus de 30%, ce qui actuellement s’élève à 39 500 $.

L’accident est survenu après l’apparition d’Elon Musk sur SNL, ou plutôt, sa déclaration survenue un jour après l’émission. Musk a déclaré que Tesla cesserait d’accepter BTC comme méthode de paiement pour ses voitures électriques en raison du fait que l’exploitation minière de Bitcoin a trop d’impact sur l’environnement. Fondamentalement, BTC n’est pas assez vert.

Mike Novogratz partage son point de vue sur la situation

Commentant cette baisse et cette déclaration de Tesla, le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a déclaré que ce type de comportement ne devrait pas surprendre. Il y a eu des mouvements incroyables du bon côté des choses qui ont amené BTC à des sommets que beaucoup n’oseraient pas imaginer. Même son prix actuel est le double de son record de 2017, et c’est le BTC qui a plongé de 30% en une semaine.

Les marchés montent et descendent, selon Novogratz, et vont de l’avant, provoquant des corrections. Les institutions et les détaillants continuent d’adopter la crypto et la blockchain, il n’y a donc aucune raison de s’inquiéter.

Quant au côté ESG (environnemental, social et gouvernance) des choses, Novogratz a confirmé qu’ils sont réels et seront abordés. Cependant, lorsqu’on lui a demandé à quelle vitesse cela pouvait être fait, Novogratz a souligné que, oui, Bitcoin utilise beaucoup d’électricité, mais aussi de nombreuses autres choses qui valent quelque chose. L’écosystème cryptographique, qui comprend Bitcoin, est une partie importante de l’avenir de la finance, il devrait donc coûter quelque chose, comme vous l’avez dit.

Cependant, il dit que les gens travaillent déjà pour le rendre aussi neutre que possible en carbone, et que plus de gens se joindront pour que cela se produise à temps. En outre, il a noté que toute l’électricité dans 6 à 7 ans sera de toute façon verte, donc l’accent sera mis sur le fait de rendre toutes les industries plus vertes, y compris la crypto. Quant à savoir si une autre crypto-monnaie, déjà plus verte ou moins impactante sur l’environnement, prendra le relais, Novogratz pense qu’il appartient au marché lui-même de décider.