Le milliardaire Novogratz investit dans un développeur immobilier virtuel, qui a acheté 0k en terrain virtuel

Commerce et investissement

Le milliardaire Novogratz investit dans un développeur immobilier virtuel, qui a acheté 900 000 $ en terrain virtuel

Galaxy Interactive, la division de capital-risque du milliardaire Mike Novogratz, Galaxy Digital, investit 10 millions de dollars dans le développeur immobilier virtuel Republic Realm, qui achète également des cryptos et des NFT.

Republic Realm fait partie d’une plateforme d’investissement privée appelée Republic, soutenue par des investisseurs, dont Binance et la société d’investissement Prosus.

Republic a eu un tour de table de série A en mars dans lequel elle a levé 36 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Galaxy Digital et Prosus. Le dernier financement de 10 millions de dollars est distinct.

Fondé en mars 2021, Republic Realm a réalisé plus de 1 500 investissements et a acheté plus tôt ce mois-ci un terrain virtuel à Decetralzand pour 900 000 $ – le terrain NFT le plus cher à ce jour.

Dans Decentraland, la propriété des terres virtuelles est achetée et vendue sous forme NFT. Ce terrain virtuel était composé de 259 unités de terrain; le terrain de l’immobilier virtuel représente 66 304 mètres carrés virtuels, ce qui en fait le plus gros achat foncier de Decentraland en termes de taille virtuelle.

La société immobilière numérique vise à en faire un quartier commerçant virtuel. Le quartier commerçant virtuel qui s’y trouve s’appelle Metajuku, sur le modèle de Harajuku, un quartier connu de Tokyo, qui vend des vêtements numériques.

Il a également ajouté des bâtiments, y compris un centre commercial virtuel, et a également loué des magasins virtuels aux locataires. Janine Yorio, directrice générale de Republic Realm, dans une interview, a déclaré :

“De la même manière que chaque entreprise de produits de consommation a un site Web aujourd’hui, elles auront toutes des magasins virtuels dans des environnements immersifs 3D à l’avenir, et ces magasins seront dans le métavers.”

Dans un autre monde virtuel basé sur la blockchain, The Sandbox a vendu une parcelle d’immobilier virtuel pour 650 000 $ au début du mois dernier.

The Sandbox est une filiale d’Animoca Brands fondée en 2014, qui est l’un des premiers investisseurs dans Dapper Labs, le fabricant de CryptoKitties et NBA Top Shot.

Le jeu de blockchain basé à Hong Kong et créateur de NFT, Animoca Brands, a levé 50 millions de dollars cette semaine dans le cadre de son dernier cycle de financement, qui sera utilisé pour financer le développement de produits, les investissements et acquisitions stratégiques, et les licences pour la propriété intellectuelle populaire.

La nouvelle tranche porte son tour de financement le plus récent à environ 139 millions de dollars, réalisé à une valorisation pré-monétaire de 1 milliard de dollars, avec la participation de Coinbase Ventures, Samsung Venture Investment Corp., Blue Pool Capital et Liberty City Ventures.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.