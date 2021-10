Le milliardaire Orlando Bravo possède Bitcoin, dit “Cela augmentera considérablement, je suis très optimiste” – News 24

Orlando Bravo, le milliardaire qui a cofondé la société de capital-investissement Thoma Bravo, se dit très optimiste sur le bitcoin, s’attendant à ce que la crypto-monnaie “augmente considérablement”. Il a décrit : « Crypto est juste un excellent système. C’est sans friction. C’est décentralisé. Et les jeunes veulent leur propre système financier. Il est donc là pour rester.

Orlando Bravo, cofondateur et associé directeur de la société de capital-investissement Thoma Bravo, a parlé du bitcoin mercredi lors de la conférence Delivering Alpha de CNBC. Sa valeur nette au 29 septembre était de 6,3 milliards de dollars, selon Forbes. Bravo serait le premier milliardaire né à Porto Rico.

“Comment pourriez-vous ne pas aimer la crypto?” il a dit lors de la conférence, en élaborant :

“La technologie sous-jacente de la blockchain, quel que soit le protocole ou le système sur lequel vous vous basez, peut être très puissante et fournit parfois de meilleurs cas d’utilisation que les logiciels basés sur les données”, a ajouté l’investisseur milliardaire.

En juillet, Thomas Bravo a participé à un tour de table pour FTX Trading Ltd., propriétaire et opérateur de l’échange de crypto-monnaie FTX.

Bravo a également révélé mercredi qu’il avait personnellement investi dans le bitcoin, déclarant :

Pour moi, c’est assez simple. Plus de gens vont utiliser à l’avenir qu’aujourd’hui, et cela va être plus établi. Les institutions commencent tout juste à s’y installer, et une fois que cela se produira, je pense que cela augmentera considérablement au fil des ans. Je suis très optimiste.