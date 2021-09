Le milliardaire Ray Dalio dit que si Bitcoin réussit, les gouvernements et les régulateurs essaieront d’y mettre fin

in

quotidienBitcoin

Le milliardaire Ray Dalio a déclaré à CNBC que si Bitcoin devenait un succès, les régulateurs et les gouvernements mondiaux tenteraient de tuer ses progrès.

Si l’adoption généralisée de Bitcoin se poursuit et que la principale crypto-monnaie réussit, les régulateurs et les gouvernements tueront ses progrès. C’est ce que l’investisseur milliardaire Ray Dalio a déclaré à CNBC.

« S’il réussit vraiment, ils le tueront. Et ils vont essayer de le tuer”, explique Ray Dalio sur l’impact de la réglementation sur la crypto et le Bitcoin”

Investisseur en BTC

S’exprimant aujourd’hui lors de l’émission Squawk Box de CNBC, le fondateur de Bridgewater a de nouveau admis qu’il avait alloué une certaine quantité de son portefeuille en Bitcoin. Cela vient après avoir été un critique furieux et avoir passé des années à attaquer la crypto-monnaie dans le passé. En cela, il ressemble à un autre milliardaire, Kevin O’Leary, qui a également déclaré lundi dernier qu’il prévoyait de doubler son investissement dans Bitcoin alors qu’il y a deux ans, il pensait que c’était “des ordures”.

Cependant, bien qu’il reconnaisse qu’il est un investisseur dans BTC, le milliardaire de 72 ans a tout de même déclaré qu’il doutait de son succès futur grâce aux régulateurs et aux gouvernements.

D’autre part, Dalio a également abordé la question de l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale par El Salvador. Ce moment historique n’est cependant pas suffisant à leurs yeux pour confirmer le statut de la principale crypto-monnaie, étant donné qu’il s’agit d’un petit pays. Pour lui, c’est le contraire, puisque d’autres pays, avec une population, une taille et un PIB beaucoup plus importants, comme la Chine et l’Inde, ils sont “Essayer de s’en débarrasser”. Il convient de rappeler que la Chine a continuellement montré son interdiction de l’industrie de la crypto-monnaie, avec différentes mesures, tandis que l’Inde a été assez indécise dans son approche.

Dans le même temps, les États-Unis réfléchissent à la manière de mettre en œuvre des réglementations autour du Bitcoin et d’accroître leur contrôle sur l’ensemble de l’espace, comme l’a souligné hier le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, devant le Sénat. Par conséquent, Dalio pense que la réglementation nuira à l’écosystème crypto.

Diversifier le portefeuille

Il a conclu que la question la plus importante à laquelle les investisseurs doivent répondre pour eux-mêmes est de savoir s’ils disposent d’une diversification suffisante pour leur portefeuille en période d’incertitude économique. Ils doivent rechercher une protection en argent fort, qu’il s’agisse d’or – historiquement prouvé – ou de tout autre actif, tel que Bitcoin, qui pourrait être plus spéculatif.

Dalio est sans aucun doute un investisseur champion de l’or. En août, lorsqu’on m’a demandé de comparer l’or et le Bitcoin, j’ai reçu une très petite quantité de bitcoins. Je ne suis pas un grand propriétaire. Il y a certains actifs que vous souhaitez posséder pour diversifier votre portefeuille, et Bitcoin est un peu comme l’or numérique. » pour le métal doré : « J’ai une très petite quantité de bitcoins. Je ne suis pas un grand propriétaire. Il y a certains actifs que vous souhaitez posséder pour diversifier votre portefeuille, et Bitcoin est un peu comme l’or numérique. »

Sources : CNBC, Cryptopotato, archives

Image de Unsplash