Le milliardaire Ray Dalio doute que Bitcoin atteindra 1 million de dollars et explique pourquoi (avec vidéo)

Le milliardaire Ray Dalio voit une limitation du prix du Bitcoin et il peut atteindre 1 million de dollars US.

Le milliardaire Ray Dalio, fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates, affirme qu’il n’est pas possible que le prix du Bitcoin atteigne 1 million de dollars.

Il a expliqué : « Logiquement… il y a une limitation sur son prix par rapport à d’autres choses comme ça.

Dalio l’a dit dans une interview avec le podcasteur russe Lex Fridman, où il a parlé de « la Chine, la Russie, l’argent, le pouvoir, la montée et la chute des empires et bien sûr du Bitcoin et du Dogecoin ».

Voici ma conversation avec @RayDalio, sa 2e fois sur le podcast. Nous parlons de la Chine, de la Russie, de l’argent, du pouvoir, de la montée et de la chute des empires, et bien sûr du Bitcoin et du Dogecoin. Joyeuses fêtes! https://t.co/4XGZuhaRGp pic.twitter.com/4fH2wm5V7l – Lex Fridman (@lexfridman) 25 décembre 2021

Dalio est actuellement président et co-directeur des investissements de Bridgewater Associates. Les clients de son cabinet comprennent des fonds communs de placement, des gouvernements, des fondations, des retraites et des fonds souverains.

Fridman lui a demandé s’il pensait qu’il était possible que le prix du Bitcoin atteigne un chiffre très élevé, comme 1 million de dollars. Dalio a rapidement répondu :

Je ne pense pas que ce soit possible.

Et il ajouta :

« La façon dont je le vois, c’est qu’il y a un certain montant [bitcoin] et il y a une certaine quantité d’or … J’utiliserai l’or comme référence », a-t-il ajouté, notant que la capitalisation boursière de Bitcoin est actuellement d’environ 1 000 milliards de dollars et que la capitalisation boursière de l’ensemble du marché de la crypto est d’environ 2,2 billions de dollars. .

« Si vous prenez la somme d’argent en or qui n’est pas utilisée à des fins de bijouterie et n’est pas utilisée par les banques centrales, et je suppose que Bitcoin ne sera pas utilisé à des fins de bijouterie ou à des fins de banque centrale, cette quantité d’or c’est environ 5 000 milliards de dollars… Donc en ce moment, si vous aviez un portefeuille qui contient de l’or et… du Bitcoin, il vaut environ 20 % de la valeur de l’or. »

Le milliardaire a souligné qu’il ne croyait pas que Bitcoin valait plus que l’or. « Je pense que 20% semble plutôt bien », a-t-il déclaré, mais a admis: « Je ne sais vraiment pas quelle est la bonne réponse. »

Il a conclu: « Si vous utilisez l’or comme mesure, cela n’a tout simplement pas de sens qu’on en utilise beaucoup plus. » Bien qu’il ait admis qu’il « n’est sûr de rien », a déclaré Dalio :

Logiquement il me semble qu’il y a une limitation dans son prix par rapport à d’autres choses comme ça.

Possède la crypto

Dalio a révélé en mai de cette année qu’il avait une petite quantité de Bitcoin dans son portefeuille pour la diversification. Maintenant, concernant Bitcoin, il a déclaré : « Je pense qu’il est très impressionnant que, au cours des 10, 11 dernières années, ce calendrier ait toujours tenu. Il n’a pas été piraté, etc., et a un taux d’adoption. »

De plus, en septembre, il a déclaré que si Bitcoin devenait un succès, les gouvernements et les régulateurs essaieraient de tuer la crypto.

En août, en outre, il avait assuré que ce n’est que s’ils lui mettaient un pistolet sur la tête pour ne choisir qu’une seule option, qu’il choisirait l’or au lieu de Bitcoin. Pour lui, la crypto c’est bien, mais le métal doré c’est mieux.

Image de Unsplash