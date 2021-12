Le milliardaire Ray Dalio explique pourquoi il possède Bitcoin et Ethereum

Le milliardaire Ray Dalio a révélé qu’il possédait des avoirs en bitcoin et en ethereum. Plusieurs milliardaires ont également rendu publics leurs avoirs en bitcoin et en ethereum. Pour bon nombre de ces milliardaires, le passage des espèces aux crypto-monnaies a été pertinent, car les premières continuent de perdre de leur valeur sur le marché. Dalio a également donné cela comme une raison de conserver les crypto-monnaies.

Les inquiétudes croissantes concernant la valeur des espèces en tant qu’investissement ont conduit les investisseurs institutionnels et individuels à déplacer leurs avoirs vers les crypto-monnaies. Parallèlement à la hausse des taux d’inflation, la diversification dans les crypto-monnaies comme le bitcoin et l’ethereum est devenue plus populaire.

Dalio possède Bitcoin et Ethereum

Le milliardaire Ray Dalio s’est entretenu avec Yahoo! Finance pour parler du marché financier et de la façon dont vous pouvez y réussir. S’adressant au présentateur Andy Serwer, Dalio a confirmé une fois de plus qu’il possédait du bitcoin, mais cette fois, le milliardaire a révélé qu’il avait ajouté de l’ethereum à ses avoirs. C’était en réponse à une question directe de Serwer sur les avoirs cryptographiques du milliardaire.

BTC plonge dans le territoire de 45 000 $

Dalio a refusé de donner une quantité précise de bitcoin qu’il possédait, ce qui est compréhensible, mais a expliqué qu’il ne possédait pas beaucoup de bitcoin ou d’ethereum. Quant à la raison de la détention de ces crypto-monnaies, Dalio a expliqué que c’était parce qu’il les considérait comme une alternative à l’argent liquide. « Je le vois comme une monnaie alternative dans un environnement où la valeur de l’argent liquide se déprécie en termes réels », a déclaré le milliardaire.

La diversification est la clé

Pour Dalio, acheter du bitcoin et de l’ethereum est aussi un jeu de diversification. Au cours de l’entretien, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire a réitéré qu’investir en espèces est le pire investissement qui soit. En effet, l’argent perd du pouvoir d’achat et, en tant que tel, plus vous avez d’argent longtemps, plus le pouvoir d’achat de cet argent est faible. Il a exhorté les investisseurs à « ne rien juger de vos rendements ou de vos actifs en termes nominaux, en termes de montant en dollars que vous possédez ». Regardez-le en termes de dollars corrigés de l’inflation. »

Dalio souligne qu’il est important que les investisseurs diversifient toujours leur portefeuille et c’est ce qu’il a fait avec ses investissements dans la crypto, bien qu’il s’agisse encore d’une partie relativement petite de ce portefeuille.

« L’important est de bien diversifier son portefeuille. Parce que nous savons des surprises sur le bilan, nous savons également que ces classes d’actifs surperforment en moyenne significativement et surperformeront significativement les liquidités. »

Le milliardaire a conclu en déclarant que l’argent liquide est un « actif problématique ». Par conséquent, la diversification de cet actif est importante. « Et cette diversification devrait aussi être une diversification internationale des pays, pas seulement des classes d’actifs, pour avoir un portefeuille vraiment bien diversifié », a ajouté Dalio.

