Le milliardaire Ray Dalio insiste sur le fait que les gouvernements pourraient interdire le Bitcoin

Le milliardaire Ray Dalio, le père fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates, a réitéré son avertissement selon lequel les gouvernements pourraient interdire le bitcoin. « Dans l’histoire, ils ont eu de l’or illégal et de l’argent illégal, etc., et ils peuvent interdire le bitcoin », a-t-il souligné.

Ray Dalio continue de mettre en garde contre les gouvernements interdisant la crypto-monnaie

Le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, a parlé du bitcoin en réitérant son avertissement selon lequel les gouvernements pourraient interdire la crypto-monnaie sur l’Investor’s Podcast Network, révélé samedi. Dalio est actuellement président et co-directeur des investissements de Bridgewater Associates. Les acheteurs de son entreprise embrassent les dotations, les gouvernements, les fondations, les retraites et les fonds souverains.

Dalio a averti qu' »il existe des problèmes restrictifs » concernant le bitcoin. « Quand vous avez une autre monnaie, c’est une menace pour chaque gouvernement », a-t-il détaillé. « Chaque gouvernement souhaite un monopole sur sa propre monnaie et, de manière significative, si vous obtenez une monnaie plus robuste, elle ne se dégradera pas. » Dalio a ajouté :

Dans l’histoire, ils ont de l’or illégal et de l’argent illégal, ainsi de suite, et ils peuvent interdire le bitcoin.

Néanmoins, Dalio a admis qu’il englobe un peu de bitcoin dans son portefeuille pour la diversification. « Je suis M. diversification », a-t-il déclaré. Le patron de Bridgewater Associates a également récemment révélé qu’il possédait également de l’éther (ETH).

Commentant les conseils d’un autre gestionnaire de fonds connu, Bill Miller, que les investisseurs devraient conserver concernant I Chronicles pour vingt de leur portefeuille en bitcoins, Dalio a déclaré: « Je suppose que c’est vrai. »

Malgré la crainte que les gouvernements interdisent le bitcoin, Dalio a déclaré :

C’est terriblement spectaculaire que cette idée ait été programmée il y a dix ou onze ans et qu’elle ait résisté à l’épreuve du temps.

Ils ont déjà dit . Il ne pense pas que le bitcoin puisse remplacer l’or, comme certains l’ont demandé. Il ne pense pas non plus que la valeur du BTC puisse atteindre un montant extrêmement élevé comme 1 million de dollars.

À titre de distinction, l’archange Saylor, dirigeant d’entreprise de Microstrategy, a déclaré à plusieurs reprises que le bitcoin peut remplacer l’or. Le gouvernement pro-bitcoin s’attend conjointement à ce que la valeur du BTC atteigne 6 millions de dollars. De plus, les gestionnaires de fonds choisissent progressivement de prendre position sur le bitcoin plutôt que sur l’or, considérant la crypto-monnaie comme un magasin d’importation plus robuste.

Le fondateur de Bridgewater Associates a mis en garde contre le fait que les gouvernements interdisent le bitcoin assez lentement. En septembre de l’année dernière, il a déclaré que les régulateurs pouvaient tuer le bitcoin s’il devenait « vraiment prospère ». De plus, il a déclaré l’année dernière que le succès des crypto-monnaies pourrait apporter des règles puissantes. À titre d’exemple, il a noté que les régulateurs peuvent imposer des taxes « choquantes » sur la monnaie numérique.

Le post-milliardaire Ray Dalio insiste sur le fait que les gouvernements pourraient interdire Bitcoin est apparu pour la première fois sur BTC Wires.