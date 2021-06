CBDC

Le milliardaire Ray Dalio pense que le yuan numérique pourrait devenir la monnaie de réserve mondiale ; Pourrait fonctionner sur Ethereum

Selon l’investisseur milliardaire Ray Dalio, la course aux CBDC semble se réchauffer et la Chine pourrait en sortir gagnante.

Le yuan numérique va dépasser le dollar numérique

Le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, a souligné que le yuan numérique chinois pourrait constituer une menace pour la domination continue du dollar américain sur le marché mondial.

S’exprimant sur Managing Asia de CNBC, l’investisseur américain a noté que la Chine est clairement à l’avant-garde avec son programme de yuan numérique par rapport aux États-Unis, qui sont toujours en consultation.

Ce retard de la plus grande économie du monde pourrait permettre à la version numérique de son fiat de la nation asiatique de devenir plus compétitive qu’un dollar numérique potentiel.

Selon Dalio, les États-Unis lanceront un dollar numérique, mais ce ne sera pas la monnaie numérique la plus compétitive étant donné le niveau d’endettement croissant des États-Unis. Cependant, il a souligné qu’il sera toujours viable compte tenu de la position des États-Unis en tant que leader du marché.

En ce qui concerne le yuan numérique chinois, Dalio a déclaré qu’il serait le plus compétitif compte tenu de son prix et de son retour sur investissement. Il a également souligné que le yuan numérique serait une alternative viable au dollar s’il bénéficiait d’une acceptation internationale et s’accompagnait de taux d’intérêt attractifs.

Les CBDC, forme abrégée des monnaies numériques de la banque centrale, sont à la mode depuis le début de l’ère de la décentralisation avec Bitcoin. BTC -1,71% Bitcoin / USD BTCUSD 36 187,51 $

-618,81-1,71% Volume 33,08 b Variation -618,81 $ Ouvert 36 187,51 $ Circulation 18,72 m Capitalisation boursière 677,57 b 5 min Le milliardaire Ray Dalio pense que le yuan numérique pourrait devenir la monnaie de réserve mondiale ; Pourrait fonctionner sur Ethereum 28 min La répression réglementaire de la Chine axée sur le commerce de dérivés à effet de levier élevé 2 h La popularité croissante des crypto-monnaies est « une grande préoccupation », déclare le banquier central irlandais

Ce sont des versions numériques soutenues par l’État du fiat d’un pays et sont généralement émises par la banque faîtière. La majorité des banques nationales ont lancé des programmes CBDC indépendants pour basculer vers une économie numérique.

Même certains petits pays ont lancé une version numérique de leur monnaie, mais la Chine a attiré l’attention du monde compte tenu de l’implication de son programme.

Le yuan numérique, qui a commencé il y a six ans, a été qualifié de “menace” par les experts financiers pour la position du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Dalio pointe vers un renversement potentiel du billet vert.

Les données du Fonds monétaire international (FMI) placent la Chine à 2% derrière la livre, l’euro et le yen japonais. Les États-Unis sont en tête avec 60%, et Dalio dit que cela ne devrait pas tarder.

Selon l’investisseur américain, le yuan numérique chinois pourrait atteindre 10 et 15 % dans les prochaines années.

La Chine est sur le point de lancer son yuan numérique, avec des tests pilotes en cours dans ses principales villes. Les prochains Jeux olympiques de Pékin ont été choisis comme lancement officiel en gros.

La Réserve fédérale américaine ne fait que prendre le signal, et le patron de la Fed, Jerome Powell, a annoncé son intention de publier un document de discussion sur l’impact probable d’une CBDC dans le pays.

Contrats intelligents compatibles avec les CBDC

La Chine envisage de lancer un yuan numérique et de le rendre «intelligent» avec le temps, selon les rapports de Sina Finance. C’est ce qu’affirme le directeur du Bureau de supervision de la science et de la technologie de la commission de réglementation chinoise Yao Qian.

S’exprimant lors du Forum international de la finance 2021, Qian a déclaré que les banques nationales ne devraient pas seulement viser à lancer des versions numériques de leurs devises, mais aussi ajouter une fonctionnalité de contrat intelligent. Cela lui permettra de fonctionner sur la blockchain Ethereum. ETH -1,63% Ethereum / USD ETHUSD $ 2,557.92

-41,69-1,63 % Volume 27,11 b Variation -41,69 $ Ouvert 2 557,92 $ En circulation 116,11 m Capitalisation boursière 297,01 b 5 min Le milliardaire Ray Dalio pense que le yuan numérique pourrait devenir la monnaie de réserve mondiale ; Pourrait fonctionner sur Ethereum 4 h Les détenteurs d’Ethereum (ETH) augmenteraient de 8,16 millions, malgré le renversement de tendance de 60% du tirage 4 h? Première « performance Bitcoin & Ether sur 10 jours » pour révéler ce qui nous attend

Cependant, Qian conseille de ne pas précipiter les choses étant donné les défis inhérents aux contrats intelligents, car l’industrie est encore jeune. Il a déclaré que la meilleure approche serait de commencer par un contrat simple et intelligent, puis d’en construire des plus complexes à mesure que la sécurité et la légalité deviennent plus claires.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.