Le milliardaire Ray Dalio : s’ils pointent une arme sur moi, je préfère l’or au Bitcoin

Selon ses propos à CNBC, le milliardaire Ray Dalio considère que le Bitcoin c’est bien mais que l’or c’est mieux.

Ray Dalio, un milliardaire américain gestionnaire de fonds spéculatifs et philanthrope, a déclaré à plusieurs reprises qu’il aimait Bitcoin, a révélé qu’il possédait BTC et l’a qualifié d’investissement intéressant, similaire à l’or.

Pourtant, selon ses déclarations d’hier à CNBC Make It, entre les deux, il a un favori : le métal doré.

“Si vous pointez une arme sur ma tête et dites:” Je ne peux en avoir qu’un “”, a déclaré Dalio. “Je choisirais l’or.”

Il a répété à CNBC quelque chose de similaire à ce qu’il avait dit en mai de cette année : qu’il avait une faible quantité de BTC.

« J’ai une très petite quantité de bitcoins. Je ne suis pas un grand propriétaire. Il y a certains actifs que vous souhaitez posséder pour diversifier votre portefeuille, et Bitcoin est un peu comme l’or numérique. »

En 2017, Dalio a quitté ses fonctions de co-PDG de Bridgewater Associates après avoir transformé sa société en le plus grand fonds spéculatif au monde. Il est maintenant président et co-directeur des investissements de Bridgewater, et a refait surface dans le monde de l’entreprise l’année dernière avec le lancement de Principles, une startup de logiciels de gestion des personnes.

Il est depuis longtemps un taureau d’or, selon le média : en 2019, il a écrit sur LinkedIn qu’ajouter de l’or peut aider à équilibrer son portefeuille en réduisant les risques et en améliorant les performances. L’année dernière, Bridgewater a investi plus de 400 millions de dollars en or au cours du deuxième trimestre.

Pourquoi l’or sur Bitcoin ?

Bitcoin peut également aider à se prémunir contre l’inflation, comme Dalio lui-même l’a dit à Coindesk en mai. Plus tôt en janvier, il a également déclaré que BTC était une excellente réserve de valeur.

Mais si vous êtes obligé de choisir entre l’or et le Bitcoin, dit qu’il choisirait l’or en raison de sa longue histoire en tant que “magasin de richesse”, c’est-à-dire un actif qui peut être détenu et converti en argent à un taux relativement similaire à son prix d’achat.

Autrement dit, la volatilité du Bitcoin est une préoccupation pour Dalio, et pas la seule : il est préoccupé par la question juridique.

Ce que Dalio a expliqué est lié aux craintes que d’autres ont : à quel point une interdiction affecterait-elle. Selon lui, il y a une “chance raisonnable” que Bitcoin soit finalement interdit par le gouvernement fédéral. Près d’un siècle de précédent : en 1934, le président Franklin D. Roosevelt a signé le Gold Reserve Act, transférant tous les titres et certificats d’or privés du pays au Département du Trésor des États-Unis.

À cette époque, les États-Unis adhéraient à l’étalon-or ; Roosevelt espérait sortir l’économie du pays de la Grande Dépression en dévaluant le dollar. Tout ralentissement économique majeur ou événement inflationniste, a déclaré Dalio à Yahoo Finance en mars, pourrait déclencher une action similaire sur le bitcoin et d’autres crypto-monnaies par les gouvernements fédéraux du monde entier.

Pour Dalio, Bitcoin n’est qu’une petite pièce de son plus grand puzzle d’investissement. “Je pense juste à cela comme une diversification”, a-t-il déclaré. « En général, je ne sais pas vraiment si Bitcoin va monter ou descendre. Je pourrais discuter des deux côtés de cela. “

La clé, dit-il, est réévaluer continuellement ces investissements et évitez d’acheter plus d’actifs comme le bitcoin simplement parce que cela fonctionne bien temporairement. « Faites attention à ce dans quoi vous investissez votre argent », dit-il. “Et rendre la diversification mondiale, pas seulement aux États-Unis.”

