Le milliardaire Ray Dalio voit une limitation de la valeur de Bitcoin, doute que BTC atteindra 1 million de dollars

Le milliardaire Ray Dalio, le père fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates, déclare qu’il est insupportable que la valeur du bitcoin atteigne une fourchette très élevée, comme 1 million de dollars. Il a expliqué : « Logiquement… il y a une limite à sa valeur par rapport aux choses alternatives qui la trouvent irrésistible.

Ray Dalio sur où la valeur de Bitcoin se dirige

Le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, a partagé sa lecture sur le niveau qu’il pense que la valeur du bitcoin peut atteindre dans une interview d’associé avec Lex Fridman, révélée samedi. Dalio est actuellement président et co-directeur des investissements de Bridgewater Associates. Les acheteurs de son entreprise représentent des dotations, des gouvernements, des fondations, des retraites et des fonds souverains.

On a demandé au patron de Bridgewater s’il pensait ou non qu’il était possible pour la valeur du bitcoin d’atteindre une fourchette très élevée, comme 1 million de dollars. Dalio a rapidement répondu :

« Je ne suppose pas que ce soit possible. »

« Le moyen que j’explore c’est qu’il y en a une quantité exacte [bitcoin] et il y a une quantité exacte d’or », précise-t-il. « J’utiliserai l’or comme référence », a-t-il ajouté, notant que la capitalisation boursière du bitcoin est actuellement d’environ 1 000 milliards de dollars et que la capitalisation boursière du marché complet de la cryptographie est donc d’environ 2,2 billions de dollars.

« Si vous prenez la quantité d’argent qui est en or qui n’est pas utilisé pour les fonctions de bijouterie et non utilisé par la banque centrale – et que je suppose que le bitcoin ne sera pas utilisé pour les fonctions de bijouterie ou les fonctions de banque centrale – cette quantité d’or est d’environ 5 000 milliards de dollars », a-t-il expliqué. « Donc, à la fois, si vous deviez posséder un portefeuille contenant de l’or et… du bitcoin, sa valeur est de deux centièmes de la valeur de l’or. »

Ils ont souligné qu’il ne présumait pas que le bitcoin valait assez d’or. « Je suppose que deux centièmes sonnent tout à fait juste », a admis le pur-sang, « Je ne sais vraiment pas quelle est la bonne réponse. »

Le fondateur de Bridgewater a déclaré : « Si vous utilisez l’or comme une vie, cela n’a tout simplement aucun sens qu’il soit de plus en plus utilisé. » tout en admettant qu’il n’est « pas sûr de quelque chose », a déclaré Dalio :

Logiquement, il semble au Maine qu’il y a une limitation de sa valeur par rapport aux choses alternatives qui le trouvent irrésistible.

Dalio n’a jamais caché qu’il incluait une touche de crypto dans son portefeuille pour la diversification. concernant le bitcoin, il a déclaré : « Je suppose qu’il est terriblement spectaculaire que, au cours des dix, onze dernières années, cette programmation ait encore été retardée. Il n’a pas été piraté et puis, associé, c’est un taux d’adoption.

Certaines personnes saluent Dalio quant à la valeur que peut atteindre la valeur du bitcoin. Le directeur de l’exploitation de Microstrategy, Michael Saylor, par exemple, s’attend à ce que la valeur du BTC reste en hausse par rapport au billet vert. Le pro-bitcoin

le gouvernement a spécifiquement mentionné qu’il pourrait atteindre 600 000 $ et donc 6 millions de dollars par pièce à l’avenir.

