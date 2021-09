Le milliardaire Ricardo Salinas taquine le géant de la vente au détail Elektra pour ajouter des paiements Bitcoin avec Lightning

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le géant mexicain de la vente au détail Grupo Elektra ajoutera les paiements Bitcoin via le réseau Lightning.

***

Le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego, propriétaire de Banco Azteca, TV Azteca et d’autres sociétés au Mexique, a fait une annonce importante via Twitter : Grupo Elektra, également de sa propriété, ajoutera Bitcoin Lightning Payments.

Voici votre tweet :

Nous l’aurons très bientôt dans notre réseau de magasins Elektra. # Bitcoin # LightningNetwork

Très bientôt, nous l’aurons dans notre réseau de magasins Elektra. ???? #Bitcoin #LightningNetwork https://t.co/Y4n7pAsBS0 – Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) 5 septembre 2021

Il répond à un tweet dans lequel l’influenceur bitcoin Alan Gladstein partage une vidéo de son expérience de shopping avec Lightning au Salvador :

Expérience sans faille en utilisant @MuunWallet ici à El Zonte pour acheter toutes sortes de choses avec Bitcoin Si vous visitez, assurez-vous de vous arrêter pour prendre un café avec Karla, une excellente barista. Vous pouvez instantanément donner un pourboire de n’importe où dans le monde avec Lightning ici : https://strike.me/karla

Expérience sans faille en utilisant @MuunWallet ici à El Zonte pour acheter toutes sortes de choses avec Bitcoin ???? Si vous visitez, assurez-vous de vous arrêter pour un café avec Karla, une excellente barista. Vous pouvez lui donner un pourboire instantanément de n’importe où dans le monde avec Lightning ici : https : //t.co/qFWYI0bt4e pic.twitter.com/ruyBLWrRy7 – Alex Gladstein ???? ⚡ (@gladstein) 2 septembre 2021

Elektra, Salinas et Bitcoin

Il est à noter que le Groupe Elektra est un géant du commerce et de la finance. Concernant les magasins, elle exploite plus de 1 140 points de vente au Mexique, aux États-Unis, au Guatemala, au Honduras, au Panama et au Salvador. Elle propose des appareils électroménagers, de l’électronique, des meubles, des motos, des téléphones portables, des ordinateurs, ainsi que des transferts d’argent électroniques et des garanties prolongées, parmi de nombreux autres produits, particulièrement destinés aux classes les plus populaires. Groupe Elektra vend environ 1 téléviseur sur 4 commercialisé au Mexique. Cela en dit long sur sa puissance.

Pour sa part, Salinas Pliego est la troisième personne la plus riche du Mexique, avec une valeur nette estimée à 15,4 milliards de dollars. Comme a compté DiarioBitcoin, Il est depuis longtemps un grand défenseur du Bitcoin, mais l’a rendu particulièrement public cette année.

Il a même tweeté en juin de cette année que sa Banco Azteca deviendrait bientôt le premier prêteur mexicain à commencer à accepter Bitcoin. Cependant, après son annonce, le gouvernement a averti qu’il n’était pas possible en vertu de la loi mexicaine pour une banque de le faire.

Quant à Lightning, le géant des médias sociaux Twitter testerait une fonctionnalité de basculement alimentée par cette technologie.

Sources : Twitter, Elektra, UToday, Merca20

Rapport de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash