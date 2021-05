Le milliardaire Spotify Daniel Ek confirme officiellement qu’il a fait une offre pour Arsenal, estimée à 1,8 milliard de dollars, mais elle est REFUSÉE par Kroenkes qui dit qu’ils “ n’ont pas besoin de l’argent ”

Daniel Ek a annoncé qu’il avait fait une offre officielle pour acheter Arsenal, mais a révélé que son offre avait été rejetée par les Kroenkes.

Le milliardaire Spotify a précédemment exprimé son intérêt à reprendre le club qu’il soutenait en grandissant, et insiste sur le fait qu’il conserve toujours cet intérêt malgré son renversement.

Ek, un fan d’Arsenal, tente d’évincer la famille Kroenke

Il a publié une déclaration samedi soir qui disait: «Des rapports inexacts ont émergé aujourd’hui disant que je n’ai pas fait un peu pour l’Arsenal Football Club.

«Je pense qu’il est important de corriger le bilan.

«Cette semaine, une offre a été faite à Josh Kroenke et à leurs banquiers qui comprenait la propriété des fans, la représentation au conseil et une part en or pour les supporters.

«Ils ont répondu qu’ils n’avaient pas besoin d’argent.

«Je respecte leur décision, mais je reste intéressé et disponible si jamais cette situation devait changer.»

Selon le Telegraph, son offre était de l’ordre de 1,8 milliard de dollars.

Stan Kroenke est une figure impopulaire parmi les fans d’Arsenal

Ek est né à Stockholm, en Suède, et a cofondé le service de streaming musical de renommée mondiale Spotify avec son partenaire commercial Martin Lorentzon en 2006.

Il a depuis construit une fortune déclarée de 4,7 milliards de dollars et a regardé les fans des Gunners manifester contre leur propriété actuelle à la fin du mois dernier.

Ce jour-là, il a déclaré son intérêt à prendre la relève.

La légende du club, Thierry Henry, a ensuite révélé qu’il était impliqué dans la candidature d’Ek, aux côtés de Dennis Bergkamp et Patrick Vieira.

Les légendes d’Arsenal soutiennent la candidature d’Ek

Lorsqu’on lui a demandé s’il était impliqué dans le consortium pour acheter Arsenal, Henry a déclaré à Sky Sports la semaine dernière: «C’est vrai. Daniel est un fan d’Arsenal.

«Il ne l’a dit pour aucune publicité, il est fan d’Arsenal depuis très longtemps.

«Il s’est approché de nous, nous l’avons écouté. Et nous savions avant tout qu’il voulait impliquer les fans.

Henry a ajouté: «Il veut réinjecter l’ADN d’Arsenal, l’identité qui, je pense, a disparu depuis longtemps.

«Il n’y a pas beaucoup de membres d’Arsenal parmi le conseil d’administration, qui peuvent montrer la bonne direction, et c’est ce que Daniel veut faire.

«Il a déjà tendu la main et s’est dit qu’il avait collecté les fonds pour faire une bonne offre.

«Beaucoup de gens ont crié qu’ils voulaient que le propriétaire sorte.

«Nous essayons de proposer une solution, impliquant les fans et l’ADN du club.»